شكرا لقرائتكم خبر عن حفل إضافي يوم 24 فبراير لإحياء ذكرى رحيل أم كلثوم فى المتحف الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المتحف المصري الكبير لإحياء ذكرى مرور 50 سنة على رحيل سيدة الغناء العربي أم كلثوم، بحفل إضافي يوم 24 فبراير وذلك بعد نفاد جميع تذاكر الحفل المقرر إقامته يوم 23 فبراير فور الإعلان عن الحفل.

وسيحيي الحفل اثنتان من أجمل الأصوات على الساحة الغنائية وهما المطربة مي فاروق وريهام عبد الحكيم حيث يقدمان عدد من أشهر أغاني كوكب الشرق أم كلثوم التي ما زالت خالدة في وجدان الكثيرين.

ويأتي هذا الحفل في إطار الاحتفاء برموز القوي الناعمة المصرية، وعلى رأسهم سيدة الغناء العربي "أم كلثوم" لتقديم أرقى أنواع الفنون التي تساهم في الارتقاء بالذوق العام، والتي تحظى باهتمام الجمهور المتذوق للفن من المصريين والأجانب، وذلك من أجل الترويج للسياحة المصرية، وإبراز صورة مصر الإيجابية أمام العالم.

وسبق أن أقيمت احتفالية "100 سنة أم كلثوم" بالمتحف الكبير للاحتفاء بمرور 100 عام على غناء سيدة الغناء العربي أم كلثوم، ولاقى الحفل نجاحاً باهراً وسط حضور جماهيري واسع، وأقيم الحفل تحت رعاية وزارة الثقافة المصربة وبرعاية كبرى الشركات المصرية الداعمة للفن الراقى ومبادرة إحياء التراث الثقافى والفنى المصرى.