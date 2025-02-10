شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الثامنة من ساعته وتاريخه تناقش الابتزاز الإلكتروني بمنظور مختلف والان مع تفاصيل الخبر

تعرض الحلقة الثامنة من الموسم الثاني لمسلسل ساعته وتاريخه، اليوم، في تمام الثامنة مساءً عبر فضائية DMC بعنوان "لعبة الديب"، قضية الابتزاز الإلكتروني من منظور مختلف، وضرورة التصدي بقوة لتلك الظاهرة والتي قد تؤدي في الكثير من الأحيان الى ضحايا نتيجة التعامل الخاطئ والاستجابة لطلبات المبتز الالكتروني.

الحلقة الثامنة التي ستعرض اليوم بعنوان "لعبة الديب"، دارت أحداثها في محافظة قنا عام 2024، وشارك في بطولتها النجم حازم إيهاب، والنجمة ملك زاهر، وبمشاركة نجمة تجربة كاستنج مريم كرم، والحلقة من تأليف محمود عزت وإخراج أحمد صبحي.

ويُقدم الموسم الثاني من مسلسل "ساعته وتاريخه" العديد من القصص الجديدة المستوحاة من أهم القضايا الجدلية من داخل المحاكم المصرية مع أهم نجوم الفن، حيث يتألق لأول مرة أهم النجوم مع مواهب برنامج "كاستنج" في أقوى إنتاجات 2025.

النجوم المشاركون مع مواهب كاستنج، هم محمد دياب وصبري فواز ومحمد الشرنوبي وأروى جوده ونسرين أمين وعلي صبحي وفرح يوسف ومحمود الليثي وحسن مالك وكذلك مريم الجندي وخالد أنور وملك أحمد زاهر ونورين أبو سعدة والمسلسل من انتاج يونايتد ستديوز ويشارك في اخراجه احمد عادل وعمرو موسى واميرة دياب وعادل يحيى واحمد صبحي.

ويناقش المسلسل الذي يستمر لمدة 20 حلقة، أقوى وأهم القضايا والملفات التي هزت الرأي العام في الآونة الأخيرة وهي قصص حقيقية مأخوذة من ملفات المحاكم المصرية" فيما يشهد المسلسل من خلال حلقاته جرائم جديدة في حلقات منفصلة وفي كل قضية يتعرف المشاهد على الدوافع وخلفيات الحدث والظروف النفسية التي حدثت بها الجريمة وتنتهي بالحكم الصادر ضد الجاني في كل قضية.

مسلسل ساعته وتاريخه، كتب المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار محمود عزت ويضم فريق كتابة العمل: دينا ماهر، سيف قنصوة، ريم نهاد أمين، انجى شكرى، آسر أحمد، أحمد سمير، هدى الغراب وإعداد الملف البحثى أحمد سمير وآسر أحمد.