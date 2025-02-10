شكرا لقرائتكم خبر عن عرس الجهراء ووحش حولي.. تفاصيل حدوتين بمسلسل "وحوش" للمخرج محمد سلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقود المخرج محمد سلامة، إخراج حدوتين ضمن مسلسل "وحوش" المقرر عرضه في رمضان المقبل، ويسرد أبرز قصص الجرائم في الكويت، بمشاركة نجوم مثل النجمة شجون الهاجري والنجم فيصل العميري والنجم بشار الشطي، والنجمة القديرة أسمهان توفيق.

ويعمل المخرج محمد سلامة علي إخراج حدوتين، الأولى بعنوان عرس الجهراء، ستكون بطولة النجمة شجون الهاجري والنجم فيصل العميري، وستسرد قصة الحريق الهائل الذي نشب عام 2009 في إحدى خيم الأفراح في محافظة الجهراء بالكويت، ونتج عنه وفاة 56 شخصًا ما بين أطفال ونساء.

والحدوتة الثانية بعنوان "وحش حولي" بطولة النجم بشار الشطي، وهي القصة التي أثارت جدلاً واسعًا في الكويت عام 2008 وشهدت اغتصاب 17 طفلاً في منطقة حولي، التي تبعد بضعة كيلومترات عن العاصمة.

مسلسل وحوش، سيعرض في رمضان المقبل، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، وهم النجمة شجون الهاجري، هيا عبدالسلام، فيصل العميري، بشار الشطي، علي كاكولي، منصور البلوشي، عبدالله البلوشي، أحمد سعيد.

وكانت آخر أعمال المخرج محمد سلامة، مسلسل "إمبراطورية ميم" الذي عرض رمضان الماضي من بطولة خالد النبوى، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.



المخرج محمد سلامة في التصوير



كواليس تصوير مسلسل وحوش



جانب من كواليس تصوير مسلسل وحوش