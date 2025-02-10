مراد مكرم يكشف لصاحبة السعادة سر خسارة 24 كيلو من وزنه.. تعرفوا عليه

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 فبراير 2025 04:24 مساءً - كشف الفنان والإعلامي مراد مكرم خسارة 24 كيلو من وزنه خلال الفترة الماضية، دون اللجوء لأي عمليات.

مراد مكرم يكشف سر خسارة 24 كيلو من وزنه

حلَّ النجم والإعلاميضيف النجمة إسعاد يونس في برنامجها "" المذاع على قناة "DMC"، وخلال الحلقة كشف عن سر خسارته لـ 24 كيلو من وزنه بدون عمليات؛ قائلًا: "أول حاجة قرار، والقرار خد سنين، يعني أنا كان جسمي حلو قبل ماتجوز بسنتين أو ثلاثة"، وأكمل: "زدت شوية في الوزن قبل الجواز، ولكن بعد الجواز ومع العزومات مراتي عيلتها كبيرة واتعزمنا كتير، ومع أكل ماما لقيت نفسي ضربت جامد، لكن برنامج الأكيل زودني 8 أو 10 كيلو".

وتابع: "ابتديت أدخل في مشاكل صحية، ومكنتش عارف ألعب مع ابني في طفولته، وكنت بلجأ لفكرة الأكل العاطفي سواء سعيد أو محبط بكافأ نفسي دائمًا بالأكل، وخدت وقت علشان أخرج من الدائرة المفرغة، فقولت أني مش هطلع همي في الأكل تاني، وجت فكرة الرجوع للجيم".

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واستطرد مراد: "أحنا بيت كله أكيلة ولكن أنا بداية تخني لما بطلت رياضة، أنا كنت بلعب رياضة 5 أيام في الأسبوع، وخلصت جامعة وبدأت الحياة العملية فبدأ يقل التدريب ويزيد الأكل"، مؤكدًا أنه لم يفكر في اللجوء إلى حلول سريعة مثل عمليات تكميم المعدة قائلًا: "في حاجة اتعلمتها من أهلي، إني ما لم أكن مضطرا مفيش داعي أدخل تحت مشرط دكتور".

وأوضح مراد مكرم إلى أنه خسر وزنه على مرحلتين قائلًا: "أنا في الرياضة من 4 أو 5 شهور، لكن بدأت أخس قبلها، أنا خسيت توتال 24 كيلو، منهم 10 كيلو لأسباب مرضية وحقن من آثارها الجانبية إني إخس، ولما رجعت أتمرن ومع بعض نصائح المدرب في الأكل والحرق نزلت 14 كيلو".

وأضاف مراد:"كان ممكن أنزل أكثر من كدا بس أنا كنت وصلت لـ 158 كيلو في 20 سنة، لما أخس في سنة أو سنة ونص مش معضلة ومش مستعجل، ولو نزلت لـ 100 كيلو بالعملية شكلي هيكبر 20 سنة، فأنا هاخد الموضوع خطوة خطوة".

يمكنكم متابعة رمضان 2025: صابرين زوجة مراد مكرم في مسلسل خانة فاضية

مشاركات مراد مكرم في دراما رمضان 2025

يشارك الفنانفي عدد من الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان الفضيل؛ حيث يطل بظهور خاص في مسلسل "النُّص"، من بطولة أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، حمزة العيلي، سامية طرابلسي، دنيا سامي، سمر علام، دعاء حكم، عبدالرحمن محمد، إسراء أحمد عطية، ووائل عيني، والعمل من إخراج حسام علي، وتأليف "ورشة ماجنم"، وهو من 15 حلقة.

كما يشارك كضيف شرف في الجزء الثاني من مسلسل "جودر"، بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد فتحى، هنادى مهنا، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، عايدة رياض، جيهان الشماشرجي، محمود البزاوى، مجدي فكري، وتأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى ميديا هب سعدى – جوهر، وأروما للمنتج تامر مرتضى.

وكذلك يشارك مراد مكرم في موسم رمضان 2025 من خلال مسلسل "خانة فاضية"، وتشاركه البطولة الفنانة صابرين، وعلمت "الخليج 365" أنّ مسلسل صابرين الجديد "خانة فاضية" يقترب بنسبة كبيرة من الخروج من موسم دراما رمضان 2025، لأسبابٍ إنتاجية، على أن يُعرض في الأوف سيزون خلال وقتٍ لاحق من العام الجاري، ومن المُقرر حسم الموقف النهائي خلال الأيام القليلة المُقبلة.

يُشارك في بطولة المسلسل بجانب صابرين،كلّ من: حسين فهمي، مراد مكرم، أحمد فهيم وآخرين، والعمل إخراج شادي أبو شادي، حيث ستظهر بطلة العمل خلال الأحداث بدور أم لولدين، ويُجسدان دورهما كل من سولي التركي بعد نجاحه في فيلم "الحريفة"، وفؤاد محسن الذي سبق أن شارك في مسلسل "موضوع عائلي".

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