شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان شقيق الفنانة شهيرة من مسجد الحصري.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شيعت الفنانة شهيرة جثمان شقيقها الراحل وحيد حمدى، بعد صلاة ظهر اليوم الإثنين، من مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بمشاركة الفنانة رانيا محمود ياسين وزوجها الفنان محمد رياض والكاتب عمرو محمود ياسين والفنانة منة بدر تيسير.

وكان الكاتب عمرو محمود ياسين قد أعلن أمس الأحد عن وفاة وحيد حمدي، شقيق والدته الفنانة القديرة شهيرة، وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعي بخالص الحزن والأسى وفاة خالي الحبيب الغالي، وحيد حمدى الذي وافته المنية ستشيع الجنازة غدًا بعد صلاة الظهر من مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر.

وأعلن عمرو محمود ياسين عن تلقى العزاء بعد غد الأربعاء فى مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين حيث كتب:"العزاء يوم الأربعاء الموافق 12 فبراير 2025 في جامع الحامدية الشاذلية، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهمنا جميعًا الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".



عمرو محمود ياسين يعمل حاليًا على كتابة الحلقات الأخيرة من مسلسله الجديد وتقابل حبيب المقرر عرضه فى شهر رمضان 2025، وهو بطولة ياسمين عبد العزيز كريم فهمى، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقى، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، انجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى.



عمرو محمود ياسين



شهيرة وابنتها رانيا محمود ياسين



شهيرة ورانيا محمود ياسين



عمرو محمود ياسين برفقة جثمان خاله