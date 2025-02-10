شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو محمود ياسين يصل برفقة جثمان خاله إلى مسجد الحصري لتشييع جنازته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل جثمان شقيق الفنانة شهيرة إلى مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر، وكان برفقته الفنان عمرو محمود ياسين، وذلك استعدادًا لتأدية صلاة الجنازة على الراحل، فى حضور الفنانة شهيرة والفنانة رانيا محمود ياسين وزوجها الفنان محمد رياض والفنانة منة بدر تيسير.

وكان الكاتب عمرو محمود ياسين قد أعلن أمس الأحد عن وفاة وحيد حمدي، شقيق والدته الفنانة القديرة شهيرة، وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعي بخالص الحزن والأسى وفاة خالي الحبيب الغالي، وحيد حمدى الذي وافته المنية ستشيع الجنازة غدًا بعد صلاة الظهر من مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر.

وأعلن عمرو محمود ياسين عن تلقى العزاء بعد غد الأربعاء فى مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين حيث كتب:"العزاء يوم الأربعاء الموافق 12 فبراير 2025 في جامع الحامدية الشاذلية، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهمنا جميعًا الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".

عمرو محمود ياسين يعمل حالياً على كتابة الحلقات الأخيرة من مسلسله الجديد وتقابل حبيب المقرر عرضه فى شهر رمضان 2025، وهو بطولة ياسمين عبد العزيز كريم فهمى، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقى، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، انجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى.



عمرو محمود ياسين برفقة جثمان خاله