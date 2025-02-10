شكرا لقرائتكم خبر عن شهيرة ورانيا محمود ياسين يصلان لمسجد الحصرى لتشيع جنازة شقيق الفنانة القديرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت الفنانة شهيرة برفقة ابنتها الفنانة رانيا محمود ياسين وزوجها الفنان محمد رياض إلى مسجد الحصرى بمدينة 6 أكتوبر، من أجل تشييع جنازة شقيق الفنانة شهيرة الراحل، حيث تقام صلاة الجنازة عليه بعد صلاة الظهر.

وكان الكاتب عمرو محمود ياسين قد أعلن أمس الأحد عن وفاة وحيد حمدي، شقيق والدته الفنانة القديرة شهيرة، وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعي بخالص الحزن والأسى وفاة خالي الحبيب الغالي، وحيد حمدى الذي وافته المنية ستشيع الجنازة غدًا بعد صلاة الظهر من مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر.

وأعلن عمرو محمود ياسين عن تلقى العزاء بعد غد الأربعاء فى مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين حيث كتب:"العزاء يوم الأربعاء الموافق 12 فبراير 2025 في جامع الحامدية الشاذلية، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهمنا جميعًا الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".

عمرو محمود ياسين يعمل حالياً على كتابة الحلقات الأخيرة من مسلسله الجديد وتقابل حبيب المقرر عرضه فى شهر رمضان 2025، وهو بطولة ياسمين عبد العزيز كريم فهمى، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقى، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، انجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى.