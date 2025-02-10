الغموض والتشويق يسيطر على برومو لام شمسية لـ أمينة خليل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 فبراير 2025 01:23 مساءً - في أجواء سيطر عليها الغموض والتشويق، تم الترويج لمسلسل "لام شمسية" بطولة أمينة خليل وأحمد السعدني؛ والمقرر عرضه خلال المارثون الرمضاني المقبل 2025.

برومو مسلسل "لام شمسية"

أزاحت منصة " WATCHIT " الستار عن البرومو التشويقيالمقرر عرضه في رمضان 2025؛ وكشف البرومو تعرض طفل يُدعى "يوسف" لمضايقات، ويظهر أحمد السعدني وهو يبكي متأثرًا؛ لنكتشف في نهاية البرومو أن السبب وراء ذلك يرجع لـ أمينة خليل التي تجسد شخصية تُدعى "نيللي"، وسط أجواء سيطر عليها الغموض والتشويق.

وقد علقت المنصة بطريقة مشوقة على البرومو الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، وكتبت: "أنا معملتش اي حاجة.. استعدوا لمسلسل لام شمسية في رمضان 2025 على WATCHIT".

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قصة مسلسل "لام شمسية"

تجسد الفنانةخلال أحداث المسلسل شخصية مُدرسة بإحدى المدارس الدولية تُدعى "نيللي"، ومتزوجة من أحمد السعدني ويواجهان العديد من التحديات في حياتهما؛ وتستعرض الأحداث تأثير الأذى النفسي الذي قد يتعرض له الإنسان في مراحل مبكرة من حياته، كما يبرز العمل أهمية خلق مساحة تواصل أعمق وأكبر بين الآباء والأبناء لحمايتهم من هذه المشكلات.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من أمينة خليل، أحمد السعدني، يسرا اللوزي، محمد شاهين، ثراء جبيل، صفاء الطوخي، ياسمينا العبد وآخرين؛ والمسلسل تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، وإنتاج شركة ميديا هب- سعدي وجوهر.

وتعود أمينة خليل بمسلسل "لام شمسية" المكوّن من 15 حلقة، إلى دراما رمضان 2025 بعدما غابت عن موسم 2024؛ حيث سجلت غيابها للمرة الأولى منذ 13 سنة، وتحديداً منذ مشاركتها في "طرف ثالث" الذي تم عرضه عام 2012، ومنذ ذلك العام تواجدت أمينة في موسم رمضان من كلّ عام، سواء بالمشاركة في بطولة عمل درامي أو تصدُّر بطولة مسلسل.

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