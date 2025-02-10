ريهام حجاج تروج لمسلسلها أثينا: مهم ومحترم

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 فبراير 2025 01:23 مساءً - روجت الفنانة ريهام حجاج لمسلسلها "أثينا" المقرر عرضه خلال المارثون الرمضاني 2025؛ بنشر البوسترات الرسمية للمسلسل من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".

البوستر الرسمية لمسلسل "أثينا"

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مسلسل "أثينا"

نشرت الفنانة ريهام حجاج البوسترات الرسمية لمسلسلها "" عبر حسابها على "إنستغرام"؛ وعلقت عليها قائلة: "بسم الله الرحمن الرحيم..رمضان 2025 علي قنوات المتحدة إن شاء الله..نوعدكم بمسلسل محترم و مهم".تدور قصةحولالتي تواجه عالم الدارك ويب Dark web، حيث تظهر بدور مراسلة صحفية تكتشف محاولة شقيقتها الطالبة الجامعية الانتحار، لتبدأفى البحث وراء الأمر وتصل إلى شبكة الدارك ويب Dark web أو "الانترنت المظلم" التي تدفع الفتيان والفتيات إلى الانتحار، لتدخل في صراعات ومعارك مع توالي الأحداث.

مسلسل "أثينا" من تأليف محمد ناير وإخراج يحيى إسماعيل وإنتاج شركة فانيدج ومقرر عرضه في 15 حلقة ضمن مسلسلات رمضان 2025، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب ريهام حجاج كلٌ من سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، جنا الأشقر، علي السبع، جيدا منصور وعدد آخر من الفنانين الشباب.

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