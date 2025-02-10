مي عز الدين تعرض الزواج على آسر ياسين.. فما القصة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 فبراير 2025 01:23 مساءً - تم طرح البرومو التشويقي لمسلسل "قلبي ومفتاحه" الذي يقوم ببطولته النجمة مي عز الدين والنجم آسر ياسين، والمقرر عرضه خلال المارثون الرمضاني المقبل 2025.

برومو مسلسل "قلبي ومفتاحه"

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مي عز الدين وآسر ياسين في "قلبي ومفاتحه"

أزاحت قناة "ON E" الستار عن البرومو الدعائيالمقرر عرضه في شهر رمضان الفضيل؛ وظهر خلاله الفنان" بدور سائق أو كابتن في إحدى شركات النقل، يُدعى محمد عزت، وتعرض عليه مي عز الدين الزواج، والذي يرد عليها بالموافقة.يتقابل الثنائيوآسر ياسين للمرة الأولى في مسلسل يحمل اسم ""؛ حيث تظهر، في دَور "ميار" مطلّقة 3 مرات من زوجها "سعد"، وتلتقي بـ"عزت" الذي يعمل سائقاً على إحدى سيارات الأجرة، والذي يشعر بجاذبية شديدة ناحيتها، وتشهد علاقتهما تطوراً كبيراً على مدار الأحداث.

وخلال الأحداث، تشعر "ميار" بقلق من تصرفات طليقها "سعد"، وخوفها من قيامه بالاعتداء عليها أو أن يأخذ ابنهما منها، وفي المقابل تلجأ مي عز الدين إلى حيلة لقطع كلّ السبل أمام طليقها؛ لتُفاجئ "عزت" بطلبها الزواج منه. فهل تُكلل علاقتهما بالزواج أم تنشأ صراعات جديدة تُحبط هدفهما؟

والمسلسل ينتمي لنوعية أعمال الـ15 حلقة، ومن بطولة: آسر ياسين، مي عز الدين، دياب، أشرف عبدالباقي، أحمد خالد صالح، حازم سمير، عايدة رياض، وعدد آخر من الفنانين، وهو تأليف وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر. ويسجل المسلسل عودة المخرج تامر محسن إلى دراما رمضان بعد غياب، وتحديداً منذ تقديمه "لعبة نيوتن"، بطولة منى زكي في عام 2021.

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