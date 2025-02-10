أحمد العوضي يحذّر جمهوره من التعامل مع منتحلي شخصيته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان أحمد العوضي عبر حسابه الخاص في “فيسبوك” فيديو حذّر خلاله جمهوره من حسابات مزيّفة على منصة “تيك توك” تنتحل شخصيته بهدف الاحتيال على المتابعين، موضحاً أن أحد الأشخاص قلّد صوته واستخدم صورته الشخصية في بث مباشر على “تيك توك” لاستغلال متابعيه وجمع الأموال بطريقة غير مشروعة.

وأكد العوضي في الفيديو أنه لا يملك أي حساب على “تيك توك”، وأنه لا يظهر في أي بث مباشر إلا عبر منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مؤكداً: “معنديش حساب على التيك توك ومش بطلع لايف غير على فيسبوك عشان محدّش يضحك عليكم، ويقلّد صوتي ويحط صورتي، وياخدكم بالأونطة وأنا محبّش إخواتي يحصل فيهم كده”.

وفي ختام الفيديو، حرص أحمد العوضي على تحفيز متابعيه للمشاركة في مسابقات مسلسل “فهد البطل” الذي سيُعرض في رمضان 2025، كاشفاً أنه يتطلع الى إطلاق عدد من المسابقات المتعلقة بالمسلسل.