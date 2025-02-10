شكرا لقرائتكم خبر عن هدى المفتي وحكايتها مع سوزي الأردنية.. وقصة حبها لفيلم إمبراطورية ميم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وثقت الفنانة هدى المفتى علاقتها بالبلوجر سوزى الأردنية، من خلال نشر صورة تجمعهما عبر استورى حسابها الشخصى بموقع إنستجرام معلقة "قلبى يا قلبى"، وفى الوقت نفسه شاركت سوزى فيديو برفقة هدى المفتى خلال منصة "تيك توك" وقالت: "دي صاحبتي الجديدة والبيست فريد، إحنا معندناش صحاب تانيين أنا وهدى".

وجاء لقاء هدى المفتى مع سوزى الأردنية بعد أيام من نشر هدى وأحمد مالك فيديو كوميدى على تطبيق تيك توك، يقلدان فيه فيديو سوزى الأردنية الشهير "هتروقى لأمى الشقة"، لتكشف هدى عن صداقتها بسوزي عبر منصات التوالي الاجتماعى.

هدى المفتى تعد من الفنانات اللاتى يتفاعلن على السوشيال ميديا بشكل كبير وخصوصًا إنستجرام، وتشارك الجمهور من كواليس التصوير والحفلات وفيديوهات التيك توك وصور أبيض وأسود لأفلام قديمة وأدعية.

ومن الصور التي نشرتها خلال الفترة الأخيرة على حسابها على إنستجرام صورة لفيلم إمبراطورية ميم للراحلة النجمة فاتن حمامة، والكل دخل يكتب ويعبر عن حبه للفيلم.

وهدى المفتى عرض لها ‎مسلسل موعد مع الماضى من إخراج السدير مسعود، وكتابة محمد المصري، ويضم مجموعة من النجوم، بينهم آسر ياسين (يحيى)، محمود حميدة (ياسين)، شريف سلامة (علي)، شيرين رضا (سوسن)، ركين سعد (ليلى)، محمد ثروت (فتلة)، محمد علاء (خالد)، تامر نبيل (شريف) وهدى المفتي (نادية) إلى جانب النجمة صبا مبارك (منى).