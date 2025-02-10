شكرا لقرائتكم خبر عن مي عز الدين تطلب الزواج من آسر ياسين في مسلسل "قلبي ومفتاحه".. إيه القصة؟ والان مع تفاصيل الخبر

خطفت النجمة مى عز الدين الأنظار في برومو مسلسل قلبى ومفتاحه الذى يجمعها بالنجم آسر ياسين والمقرر عرضه على قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية فى شهر رمضان المقبل 2025، حيث ظهرت مى عز الدين وهى تعرض على آسر ياسين الزواج ويوافق الأخير دون تردد وسط دهشة من طلبها وكذلك رغبتها في إتمام الزواج بأسرع وقت، فما قصة الثنائى ولماذا طلبت مى الزواج منه؟.

قصة مي عز الدين وآسر ياسين

مي عز الدين تجسد خلال أحداث مسلسل قلبى ومفتاحه شخصية ميار التي تسعى لإيجاد حل قانوني لعدم العودة إلى زوجها سعد، الذي يعمل في تجارة الأدوات المنزلية، بعد أن تم الطلاق بينهما ثلاث مرات، فتتعرف على سائق أوبر وهو عزت يجسد دوره آسر ياسين، وتنجذب ناحيته فتقرر أن تختاره ليكون محللا لها حتى تعود لزوجها بعد ذلك خوفًا من أن يحرمها من أبنائها وتبدأ قصتهما بعد ذلك.

مسلسل قلبي ومفتاحه ينتمي لنوعية أعمال الـ15 حلقة، ومن بطولة: آسر ياسين، مي عزالدين، دياب، أشرف عبدالباقي، أحمد خالد صالح، سما ابراهيم، حازم سمير، عايدة رياض، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر، ويسجل المسلسل عودة المخرج تامر محسن إلى دراما رمضان بعد غياب، وتحديداً منذ تقديمه "لعبة نيوتن"، بطولة منى زكي في عام 2021.

مي عز الدين تعود لدراما رمضان

مي عز الدين تعود إلى المشاركة في دراما رمضان 2025، بعد غيابها عن العام الماضي، حيث كان آخر تواجد لها خلال مسلسل "سوق الكانتو"، الذي قدّمته بمشاركة: أمير كرارة، وفتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، ثراء جبيل، محمود البزاوي، وعبدالعزيز مخيون. وتأليف هاني سرحان. وإخراج حسين المنباوي. وإنتاج شركة سينرجي. وتم عرضه في شهر رمضان من عام 2023.

ويسجّل آسر ياسين تواجده في منافسات موسم دراما رمضان للعام الثاني على التوالي بمسلسل من نوعية الـ15 حلقة، وذلك بعدما قدّم في رمضان الماضي "بدون سابق إنذار". والذي شارك في بطولته: عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، نهال عنبر، حنان سليمان. والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة. وسيناريو وحوار كلٍّ من: عمار صبرى، وسمر طاهر، وكريم الدليل. وإخراج هاني خليفة.ا