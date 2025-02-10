سلمان خان يتحدث عن الفترة التي قضاها في السجن

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 فبراير 2025 11:58 صباحاً - حلَّ النجم الهندي سلمان خان -لأول مرة في تاريخه الفني- ضيفاً في بودكاست Dumb Biryani الذي يستضيفه ابن أخيه أرهان خان، حيث تحدث من خلاله عن العديد من الجوانب الشخصية والتجارب المهنية له، وكشف عن مفاجأة لم يكن يعرفها جمهوره من قبل، وهي أنه قضى وقتاً من حياته بالسجن.

لماذا سُجن سلمان خان؟

أُدرج اسم سلمان خان في قضية عام 1998 وتتعلق هذه القضية بالصيد غير القانوني للظباء السوداء. في أبريل 2006، حُكم على سلمان بالسجن لمدة خمس سنوات وأُعيد إلى سجن جودبور، بينما أُطلق سراحه بكفالة بعد بضعة أيام. وفي عام 2018، حكمت عليه محكمة جودبور بالسجن في قضية ذات صلة وقضى الممثل بضعة أيام في السجن قبل إطلاق سراحه بكفالة مرة أخرى.

سلمان خان يتحدث عن أهمية العمل بالنسبة له

في حديثه أثناء البودكاست عن أهمية العمل الجاد والانضباط، أكد سلمان خان أن اختلاق الأعذار، مثل الحاجة إلى النوم، لا يعمل إلا كعقبة أمام النجاح، حيث قال: "أنا متعب.. لا، استيقظ. بغض النظر عن مدى تعبك. لا أحصل على قسط من النوم. لا تنام. افعل شيئاً؛ ستنام تلقائياً. أنام لمدة ساعة ونصف الساعة أو الساعتين، ثم في يوم من الأيام، مرة واحدة في الشهر، أنام لمدة سبع ساعات".

وأضاف: "في بعض الأيام، أحصل على استراحة لمدة خمس دقائق بين لقطات التصوير؛ لذلك أنام على الكرسي. في الأماكن التي لا يمكنني فيها فعل أي شيء، مثل عندما كنت في السجن، كنت أنام. لم أستطع فعل أي شيء حيال ذلك.. لكن عندما يتعلق الأمر بعملك أو عائلتك، فإن الجهد الذي يتعين عليك الاستمرار في بذله، تحتاج فقط إلى أن تكون هناك من أجل الأصدقاء والعائلة والعمل".

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آخر أخبار سلمان خان الفنية

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يتولى سلمان خان حالياً دور البطولة في فيلم Sikandar للمخرج إيه آر موروجادوس، وتشاركه البطولة راشميكا ماندانا، كاجال أغاروال، ساتيراج، براتيك بابار، شارمان جوشي. ومن المقرر عرض الفيلم في عيد الفطر هذا العام، كما من المقرر أن يظهر سلمان أيضاً في Kick 2 في الأشهر المقبلة.

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