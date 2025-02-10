شكرا لقرائتكم خبر عن فيلمان ومسلسل ظهر فيها الزعيم الراحل مصطفى كامل.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع ذكرى رحيل الزعيم مصطفى كامل الذى يعد من أهم السياسيين والزعماء في تاريخ مصر، ممن كان له دور كبير في الحياة السياسية ومقاومة الاحتلال الإنجليزي فرغم وفاته في سن صغيرة إلا أنه ترك تأثيرًا ضخمًا ما جعله موجودًا في عدة أعمال ما بين السينما والدراما.

فيلم مصطفى كامل

تناول الفيلم سيرة حياة الزعيم مصطفى كامل، وكيف قضى حياته كلها في الدفاع عن قضية بلده، حتى وافته المنية في سن صغيرة، وجسد دور الزعيم الراحل الفنان أنور أحمد، وشارك في بطولة العمل ماجدة، أمينة رزق، محمود المليجي، زينب صدقي، ومن تأليف أحمد أنور وفتحي رضوان، وإخراج أحمد بدرخان، وعُرض الفيلم بالسينمات عام 1952.

فيلم سيد درويش

ظهرت شخصية الراحل مصطفى كامل خلال أحداث فيلم "سيد درويش" حينما اكتفى المخرج بالاستعانة بصوته في إحدى المشاهد التي تجمع عدد كبير من الجمهور، الذين يلتفون حول خطاباته، وانتهى المشهد بتصفيق حاد، وظهرمن خلال المشهد كيف أن الزعيم الراحل كان له بالغ الأثر على سيد درويش منذ أن كان طفلا وعلى جموع المصريين.

مسلسل قاسم أمين

خلال أحداث مسلسل قاسم أمين ظهرت شخصية الزعيم مصطفى كامل، وجسدها الزعيم الراحل الفنان أحمد الشافعي، وعرض المسلسل موقفه ضد مذبحة دنشواي، وعلاقته بالمفكر قاسم أمين، فى عمل من بطولة كمال أبو رية، أحمد خليل، جمال عبدالناصر، نورهان، ميرنا وليد، أحمد سعيد عبدالغني، ومن تأليف محمد السيد عيد، وإخراج أنعام محمد علي.