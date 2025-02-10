شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد نعيمة وصفى.. مشوار كبير بين السينما والدراما والمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة القديرة نعيمة وصفي، فهي من مواليد 10 فبراير 1923، فهي واحدة من أهم نجمات الزمن الجميل اشتهر بأدوار الجدة والأم، حصلت على شهادة الدبلوم من معهد التمثيل وبعدها عينت في فرقة المسرح الحديث، وبعدها انتقلت إلى فرقة المسرح القومي.

نعيمة بداية مشاركتها كانت في الأفلام السينمائية فترة الخمسينات، من خلال فيلم زمن العجايب، وكانت قد كتبت عدة أعمال للتفزيون، وشاركت في إعداد ما يقارب الخمسين حلقة من برنامج رسالة التلفزيوني.

قدمت خلال مشوارها الفني أكثر من 33 فيلمًا، ومن أبرز أفلامها "رصيف نمرة 5"، و"حسن ونعيمة"، و"ريا وسكينة" ، و"المتوحشة"، و"حبيبى دائما"، و"تفاحة أدم"، و"وا إسلاماه"، و"من أحب".

كما شاركت في الدراما في 6 مسلسلات، وهما "حكاية ميزو"، و" لحظة اختيار"، و"حكاية الدكتور مسعود"، و" عودة الروح"، " الحب في الخريف"، "مبروك جالك ولد".

أما بالنسبة مسرح قدمت 8 أعمال ومن أبرزهما : عاذب وثلاث عوانس ، وزوربا المصري، والناس اللي فوق، وجلفدان هانم، و الناس اللي فوق، و أم رتيبة.