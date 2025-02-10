شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان 2025.. حمزة العيلي فرد من عصابة أحمد أمين فى مسلسل النص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان حمزة العيلى في مسلسل "النص" للنجم أحمد أمين والذى يتواصل تصويره للعرض في شهر رمضان المقبل 2025، حيث يجسد حمزة شخصية درويش وهو أفراد بإحدى العصابات التى يقودها الفنان أحمد أمين خلال أحداث العمل.

مسلسل النُّص مكوّن من 15حلقة، وبطولة أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، حمزة العيلي، سامية طرابلسي، دنيا سامي، سمرعلام، دعاء حكم، عبد الرحمن محمد، إسراء أحمد عطية، وائل عيني، والعمل مستوحى من كتاب "مذكرات نشال" للباحث أيمن عثمان، وسيناريو وحوار شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري وإخراج حسام علي وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

ويعتمد على قصة كوميدية مستوحاة من كتاب "مذكرات نشال" للباحث أيمن عثمان، إذ يلعب أمين دور دور نشال محترف يدعى عبد العزيز النص يقرر التوبة عن السرقة، ويُشّكل فرقة لمواجهة الاحتلال الإنجليزى، مكونة من مجموعة من النشالين مع الاستعانة بفتاة ليل وضابط، ويستطيع أمين وفرقته مقاومة الاحتلال ليتحول من نشال إلى بطل شعبى تتحاكى به الأجيال.

جدير بالذكر أن حمزة العيلى يشارك أيضا برمضان 2025 بمسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار شعبى مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضى، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.