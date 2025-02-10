إلتون جون يطلق صرخة بعد الكشف عن حالته الصّحّيّة السّيّئة

يكافح إلتون جون، البالغ من العمر سبعة وسبعين عامًا من أجل صحّته إذ يفتح قلبه ويتحدّث عاطفيًّا حول صراعه مع تدهور بصره ولكنّه يعلن في الوقت نفسه أنّه مصمّم على المحاربة من أجل استعادة عافيته..

تحدّث “جون” الخليج 365 عن ضعف بصره، وكيف أعاد تشكيل فهمه لأولئك الذين يعانون ضعف البصر إذ يكافح من أجل الرّؤية بإحدى عينيه بعد إصابته بعدوى.

ومع ذلك، يعلن الفنّان الشّهير بشجاعة عن نيّته المحاربة والعودة إلى مستواه، مشيرًا إلى انتصاراته السّابقة ضدّ تحدّيات خطيرة أخرى مثل الإدمان.

في هذا السّياق قال “جون” لصحيفة الغارديان: “أعاني ضعفًا في نظري في الوقت الحالي”. “كانت هناك أيّام كنت فيها بائسًا، ولكن بعد ذلك رحت أفكّر في مدى حظّي.” “أحترم الأشخاص الذين يعانون ضعف البصر والأشخاص الذين يعانون العمى التّامّ والذين أتواصل مع بعضهم. من جهتي أنا أعيش حياة رائعة، وآمل أن يتحسّن بصري.”

“هذا المرض لن يهزمني. لقد تغلّبت على الإدمان، وتغلّبت على المشاكل الصّحّيّة، ويمكنني الآن أن أستعيد عافيتي وأزيل الغبار عن نفسي.”

وتحدّث “جون” أيضًا عن علاقته المتغيّرة بموسيقاه، على الرّغم من اعتباره أحد أفضل الأصوات البريطانيّة على الإطلاق، إذ باع أكثر من ثلاثمئة مليون أسطوانة حول العالم وحصل على خمس جوائز جرامي.

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ولكن في صدمة لعشّاقه، اعترف الفنّان في برنامج سكوت ميلز الصّباحيّ على راديو “بي بي سي٢”، بأنّه لا يستمع إلى أعماله في كثير من الأحيان، على الرّغم من إرثه المثير للإعجاب للغاية.