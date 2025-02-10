خاص وبالفيديو - أشرف عبد الباقي : من الممكن أن لا أوافق على العمل مع ابنتي .. نوال كامل : دوري مختلف بالد م

ميرنا وليد - بيروت - السجادة الخزامية في حفل Joy Awards في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، شهدت مرور مجموعة كبيرة من المشاهير بينهم الممثل المصري أشرف عبد الباقي وإبنته المخرجة المصرية زينة والممثلة اللبنانية نوال كامل والذين أجرت معهم سفيرة الإعلام الهادف الإعلامية هلا المر، لقاءات معهم، تجدون تفاصيلها في الفيديو المرفق.



الهيئة العامة للترفيه (GEA) في المملكة العربية السعودية، قدمت تحت مظلة "موسم الرياض"، مهرجان "جوائز صناع الترفيه"(Joy Awards) في نسخته الخامسة، واحتفى الحدث بأهل الفن من عالم السينما والدراما والموسيقى إلى جانب الرياضة والمؤثرين العرب، وذلك في ليلة استثنائية حضرها معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه وتم بث الحدث على قنوات MBC1، وMBC مصر، وMBC العراق، وMBC5، إضافةً إلى منصة "شاهد".

وتخلل الحدث فقرات فنية وترفيهية وعروض موسيقية وغنائية حية مبهرة، ضمن لوحة بصرية متكاملة لواحدة من أضخم الفعاليات الفنية والترفيهية التي تقام في المنطقة على مدار العام.