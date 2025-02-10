شكرا لقرائتكم خبر عن 15.4 مليون مشاهدة لحفل الجرامي عبر CBS بانخفاض عن العام الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح حفل توزيع الجرامي لهذا العام في جذب 15.4 مليون مشاهدة عبر قناة CBS الأمريكية التي نقلت الحفل حصريًا وهو ما شكل انخفاض بنسبة 9% عن العام الماضي.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن الحفل الموسيقي الأضخم استقطب 15.4 مليون مشاهدة ليلة الأحد الماضي، وهو ما يعد أقل بنسبة 9% من حفل توزيع جوائز جرامي العام الماضي، والذي استقطب 16.9 مليون مشاهد على CBS، وفقًا لتصنيفات نيلسن لايف.

وكان حفل توزيع الجرامي عام 2024 قد شهد ارتفاعًا بنسبة 34% عن عام 2023.

ولا تشمل هذه الأرقام البث المباشر والمشاهدة عبر الإنترنت من باراماونت بلس، وسي بي إس كوم، وتطبيق سي بي إس.

وتزعم CBS أن بث حفل توزيع جوائز الموسيقى حقق 102.2 مليون تفاعل عبر الإنترنت، ومع ذلك، تم تقليص جهود التسويق لعرض هذا العام بسبب حرائق الغابات في لوس أنجلوس.

وكان الحفل هو أفضل حفل جرامي منذ سنوات، وتضمن العرض جرعة صحية من المفاجآت، حيث تم استبعاد تايلور سويفت وبيلي إيليش، وفازت بيونسيه بجائزة ألبوم العام وحصل كندريك لامار على جائزة أغنية وتسجيل العام عن أغنية دريك الساخرة "Not Like Us")، بالإضافة إلى عروض رائعة من دوتشي وتشابل روان وسابرينا كاربنتر وتشارلي إكس سي إكس.