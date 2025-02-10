شكرا لقرائتكم خبر عن علي الحجار يحيي حفلاً غنائيًا بساقية الصاوي.. 26 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم علي الحجار حفلاً غنائيًا بساقية الصاوى، يوم 26 من شهر فبراير الجارى، حيث يقدم خلاله عددًا كبيرًا من أغنياته التى يحبها جمهوره، ومنها "الزين والزينة" و"لو تعرفى" و"من غير ما تتكلمى"، و"سمرا وبعيون كحيلة" وغيرها.

وأحيا مؤخرًا على الحجار حفلاً غنائياً على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن سلسلة عروض المشروع الفنى 100 سنة غنا، حيث قدم الحجار أمسية غنائية لتكريم اسم شقيقه الفنان الراحل أحمد الحجار بمشاركة النجمين أنوشكا، هشام عباس وأحمد علي الحجار ومن إخراج عصام السيد.

واستعرض الحفل الرحلة الفنية للراحل أحمد الحجار من خلال كوكبة من أعماله الشهيرة منها أخويا الحبيب، نادنى، أعذرينى، أنا بيكي يا سمرة أكون، كنت فاكر، إمتى المغرمين، لملمت خيوط الشمس، في كل فنجان قهوة، كنت بحلم، ماليش غير قلب، أنا حلمك، الأحلام، بحبك و إنطلق العصفور، لا تسألينى، دورى ولفى، عود، لما الشتا يدق البيبان، مشاعر، إكرمنا يارب ويعني إيه كلمة وطن.

وتمالك على الحجار نفسه من البكاء فى بداية الحفل عند الحديث عن شقيقه الراحل أحمد الحجارقائلاً: "لم يكن مجرد أخ ولكنه كان بمثابة والدى وكل شىء لي".

يشار أن المشروع الفنى 100 سنة غنا يضم سلسلة من العروض التى ترصد تاريخ الموسيقى والغناء العربى وتطوره خلال القرنين التاسع عشر والعشرين مع تناول أهم الموسيقيين خلال تلك الفترة فى شكل يجمع الغناء بالدراما والاستعراض ويهدف الى تأكيد ريادة مصر الفنية فى هذا المجال وتعريف الأجيال الجديدة بالتراث والتعبير عن التحولات الاجتماعية والسياسية التى مر بها المجتمع في مختلف الفترات الزمنية من خلال الموسيقى والغناء.