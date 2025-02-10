شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Anora يحصل على الجائزة الكبرى فى نقابة المنتجين الأمريكية.. تعرف على القائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت جوائز نقابة المنتجين الأمريكية، في إضافة الكثير من الوضوح على سباق الأوسكار المقبل، بعد أن منحت جوائزها لبعض الأعمال وتجاهلت أخرى، وتعد أبرز الجوائز التي شهدها الحفل أمس، هو تتويج فيلم Anora بالجائزة الكبرى، وفوز المخرج شون بيكر بجائزة نقابة المنتجين الأمريكية.

واكتسب فيلم "The Wild Robot" من إنتاج دريم ووركس زخمًا بفوزه بجائزة فيلم الرسوم المتحركة من نقابة المنتجين الأمريكية، بينما حصل فيلم "Super/Man: The Christopher Reeve Story"، الذي لم يصل إلى القائمة المختصرة لجوائز الأوسكار، على جائزة نقابة المنتجين الأمريكية لأفضل منتج لفيلم وثائقي.

وعلى صعيد التلفزيون، نجح مسلسل "Hacks" في إثبات أداء قوى في جوائز اختيار النقاد، وحصل على جائزة داني توماس لأفضل منتج لعمل تلفزيوني كوميدي، كما حصل مسلسل " Baby Reindeer" من إنتاج نتفليكس على جائزة ديفيد إل وولبر لأفضل منتج لمسلسل تلفزيوني محدود، ومن بين الفائزين الآخرين بجوائز التلفزيون برنامج "Saturday Night Live" في فئة الترفيه المباشر والمنوعات والرسم والكوميديا والكوميديا الحوارية، وبرنامج "The Traitors" في فئة سلسلة الألعاب والمسابقات.

يُنظر إلى جوائز PGA "جائزة نقابة المنتجين الأمريكية على نطاق واسع باعتبارها مؤشرًا قويًا لجوائز الأوسكار، وخاصة في فئة أفضل فيلم، وقد حذت PGA حذوها عندما وسعت الأكاديمية تشكيلتها من خمسة إلى 10 مرشحين في عام 2009، ومنذ ذلك الحين، وكانت ترشيحات النقابة مؤشرًا جيدًا لنجاح الأوسكار، حيث تُرجم ثمانية من أصل 10 مرشحين لجوائز PGA في المتوسط إلى ترشيحات في جوائز الأوسكار.

دفعت حرائق الغابات المدمرة في جنوب كاليفورنيا كل من PGA وأكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة إلى تمديد مواعيد التصويت الشهر الماضي، حيث أرجأت PGA ترشيحاتها من 10 يناير إلى أسبوع 13 يناير، وأرجأت جوائز الأوسكار إعلان ترشيحاتها من 17 يناير إلى 23 يناير.