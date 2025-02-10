إذا خسر الملك.. مسلسل تركي جديد بطولة خالد أرغنتش

مسلسل تركي جديد يشهد عودة بطل "حريم السلطان"

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روح جديدة تنضم للموسم الثاني من مسلسل "عائلة شاكر باشا"

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 فبراير 2025 01:20 صباحاً - محبو الدراما التركية، سواء من الجمهور التركي أو العربي، على موعد معجديد يحمل اسم، والذي تعرض أولى حلقاته خلال الأيام المقبلة، كما يتوقع له النقاد الفنيون الأتراك، والجمهور أن يُنافس على مقعد الصف الأول بين المسلسلات التركية لهذا العام، نظرًا لإعلانه المشوق، وطاقم العمل المميز.عكف طاقم عمل مسلسلعلى التصوير والتحضير له، منذ الشهور الأولى بالعام المنقضي، ومن 3 أسابيع فقط، تم الكشف عن الإعلان الترويجي الأول للمسلسل والذي أثار تفاعلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لأنه يشهد عودة النجم التركي الشهير خالد أرغنتش، الذي عرفه الجمهور العربي من مسلسل "حريم السلطان" حيث لعب دور البطولة.وجاء التعليق على العنوان الترويجي: "في قديم الزمان، في بلد مغطى بالقش وأبراجه تصل إلى السماء، عاش ملك وسيم جداً".ومنذ أيام قليلة، تم الكشف عن بوستر المسلسل، الذي حمل هو الآخر عبارة غامضة، وهي "هل انتصارك مرآة لخسارتك؟".وتدور أحداث المسلسل، الذي يأخذ طابعًا دراميًا رومانسيًا، حول كنان، الذي يلعب دوره، وهو رجل ربته أمه كأنه ملك، اعتاد أن يحصل على أي شيء يريده، وأن يشترى ما يحلو له بأمواله، ولكن لم تستمر حياته كما هي، بل تنقلب رأسًا على عقب، ويواجه فصولًا جديدة لم يعتد عليها، كما أنه سيقع في حب النادلة التي تعمل في المطعم الذي يرتاده.المسلسل بطولة؛ ميرفي ديزدار، جيهان تالا، نيلبيري شاهينكايا، مراد غاريباوغلو، نالان كوروكيم، فولدين سوغوت إتيك، إزجي أولوسوي، أصليهان جوربوز، فرهان غولشاه فارليوغلو، إيديل ينير، آيشين غورلر، علي ريزا كويبيلاي، وفيرهات يلماز، جانان شاميوردو.إليكِ هذا الخبر.. حصاد 2024: المسلسلات التركية الأكثر مشاهد خلال العام

كما أن محبي الدراما التركية على موعد في 2025، مع الموسم الثاني من المسلسل التركي "عائلة شاكر باشا"، المقرر عرضه في النصف الثاني من 2025، ولكن لم يحدد بعد تفاصيل الدور الذي تجسده.



وستنضم الممثلة التركية الشهيرة هازال كايا Hazal Kaya، البالغة من العمر 34 عامًا، إلى الموسم الثاني، كما ستنضم النجمة التركية إيدا إيجي Eda Ece، البالغة 34 عامًا، للمسلسل أيضًا، وأُعلن أنها سوف تكون واحدة من أبرز الشخصيات في المسلسل، حيث ستجسد دور الرسامة التركية الشهيرة فخر النساء زيد.

مسلسل "عائلة شاكر باشا" هي قصة حقيقية عن شاكر باشا، أحد الشخصيات التاريخية المهمة في عهد عبد الحميد الثاني، ويعكس المسلسل بعض الجوانب الهامة في حياته هو وعائلته.

وقد تعرض المسلسل منذ بداية عرضه لأكثر من أزمة، الأولى كانت متعلقة باعتراض عائلة شاكر باشا على أحداث المسلسل، وقام أحفاده برفع دعوى قضائية. كما تعرض القصر الذي يتم تصوير المسلسل به لحريق ضخم، والذي تسبب في خسائر وصلت ل 50 مليون ليرة تركي.



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