شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أمين يظهر مهاراته في السرقة ويواجه الإنجليز في البرومو التشويقي لـ مسلسل النص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت قناة DMC، برومو تشويقي لمسلسل النص بطولة النجم أحمد أمين، المقرر عرضه على شاشات المتحدة ومنصة Watch it الرقمية في رمضان 2025، ويقوم أحمد أمين خلال البرومو بإظهار مهارته في السرقة، كما أنه يقرر مواجهة الإنجليز.

أحمد أمين يعتمد في مسلسل النص على قصة كوميدية مستوحاة من كتاب "مذكرات نشال" للباحث أيمن عثمان إذ يلعب أمين دور دور نشال محترف يدعى عبد العزيز النص يقرر التوبة عن السرقة، ويُشّكل فرقة لمواجهة الاحتلال الإنجليزى، مكونة من مجموعة من النشالين مع الاستعانة بفتاة ليل وضابط، ويستطيع أمين وفرقته مقاومة الاحتلال ليتحول من نشال إلى بطل شعبى تتحاكى به الأجيال.

مسلسل النُّص مكوّن من 15حلقة، وبطولة أحمد أمين، أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، حمزة العيلي، سامية طرابلسي، دنيا سامي، سمرعلام، دعاء حكم، عبد الرحمن محمد، إسراء أحمد عطية، وائل عيني، والعمل مستوحًى من كتاب "مذكرات نشال" للباحث أيمن عثمان. وسيناريو وحوار شريف عبدالفتاح، عبدالرحمن جاويش، ووجيه صبري وإخراج حسام علي وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.