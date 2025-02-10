شكرا لقرائتكم خبر عن ضحك من القلب.. الكوميديا تسيطر على البرومو التشويقى لمسلسل عقبال عندكوا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت قناة DMC، برومو تشويقيا لمسلسل عقبال عندكوا بطولة النجمين حسن الرداد وإيمي سمير غانم، المقرر عرضه على شاشات المتحدة ومنصة Watch it الرقمية في رمضان 2025، وسيطرت الكوميديا على مقتطفات البرومو التي ظهر خلالها حسن الرداد وإيمي سمير غانم بنيولوك مختلف.

مسلسل عقبال عندكوا يشارك فى بطولته إلى جانب إيمى سمير غانم وحسن الرداد كل من: محمد ثروت، إنعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، علاء مرسي، وحجاج عبد العظيم، ومن تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن وإخراج علاء إسماعيل ومن إنتاج أحمد السبكي، والعمل يُعيد ثنائية إيمى سمير غانم وحسن الرداد على الشاشة الصغيرة بعد 7 سنوات من آخر عمل جمعهما فى الدراما وهو عزمى وأشجان الذى تم عرضه في شهر رمضان من عام 2027.

إيمي سمير غانم تعود إلى دراما رمضان 2025 بمسلسل عقبال عندكوا بعد غياب دام 5 سنوات، وتحديداً منذ آخر أعمالها فى دراما رمضان، مسلسل "سوبر ميرو الذي تم عرضه في شهر رمضان من عام 2019، وشارك في بطولته سمير غانم، حمدي الميرغني، محمد ثروت، ملك قورة، إنعام سالوسة وضيفة الشرف دلال عبد العزيز والعمل من إخراج وليد الحلفاوى.