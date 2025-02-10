شكرا لقرائتكم خبر عن الكتاب والكنوز هدفنهم معايا.. برومو تشويقى لمسلسل جودر 2 لـ ياسر جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت قناة Dmc، برومو تشويقي لمسلسل جودر 2، بطولة النجم ياسر جلال، المقرر عرضه على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية ومنص Watch it الرقمية خلال شهر رمضان 2025، حيث ظهرت أجواء غلب عليها طابع الأساطير والخيال، مصحوبا بصوت يقول "الكتاب والكنوز هدفنهم معايا".

مسلسل جودر 2 بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

ويحكى المسلسل قصة "جودر الصياد" التي كانت بين قصص "ألف ليلة وليلة" وتروى عن جودر ابن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، ويعدّ جودر من الشخصيات الأكثر شهرة في حكايات "ألف ليلة وليلة" حيث تظهر في أكثر من ليلة، وأحداث "حكاية جودر الصياد" تستمر من الليلة 608 إلى الليلة 633، والشخصية لم يتناولها أي عمل فني ناقش قصص ألف ليلة وليلة من قبل.