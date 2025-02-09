شكرا لقرائتكم خبر عن مى عز الدين تعرض الزواج على آسر ياسين فى برومو مسلسل قلبى ومفتاحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت قناة ON، برومو تشويقيا لمسلسل قلبى ومفتاحه، بطولة النجمان آسر ياسين ومي عز الدين، المقرر عرضه على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية ومنصة Watch it الرقمية في رمضان 2025.

وتميز برومو مسلسل قلبى ومفتاحه بصوت الفنان الراحل فريد الأطرش على أغنية "قلبي ومفتاحه"، وظهرت خلاله النجمة مي عز الدين والتي عرضت الزواج على آسر ياسين يخبرها بموافقته.

مسلسل قلبي ومفتاحه من تأليف تامر محسن، مها الوزير، وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة ميديا هب - سعدي جوهر، وبطولة آسر ياسين، مي عز الدين، محمد دياب، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما ابراهيم، عايدة رياض وعدد آخر من الفنانين، ومدير التصويرهيثم حسنى، كاميرا مان كريم خضير، مهندس الصوت محمد حسن، المنتج الفني أحمد على الشهبه، ستايليست ايناس عبد الله.

وكانت آخر مشاركة للنجمة مى عز الدين، في الدراما، بمسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، ومن بطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

وكان آخر مشاركة درامية للنجم آسر ياسين في الدراما الرمضانية، بمسلسل بدون سابق إنذار، بمشاركة النجمة عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة وسيناريو وحوار كل من عمار صبرى وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue bee للمنتج محمد مشيش.