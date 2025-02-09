شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الشربينى تسافر تركيا وظهور حسين فهمى وإنجى المقدم فى برومو كامل العدد ++ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت قناة ON، برومو مسلسل كامل العدد ++، بطولة النجمين دينا الشربيني وشريف سلامة، المقرر عرضه على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية في رمضان 2025.

وكشف البرومو عن عدة مفاجآت، حيث ظهر عدد من النجوم الجدد، منهم الفنان الكبير حسين فهمي، والفنانة إنجي المقدم، والفنانة مريم الخشت، كما ظهرت دينا الشربيني في نهاية البرومو بمكتب جوازات تركى، ويبدو أنها ستسافر إلى تركيا، وستكون لها مواقف هناك.

تدور أحداث مسلسل كامل العدد ++ حول "أحمد" طبيب التجميل الذي يتقابل مع "ليلى" صاحبة مشروع مستحضرات التجميل، وسرعان ما يقعان في غرام بعضهما البعض، ولكن ظروفهما العائلية المختلفة تقف سببا عائقا أمام العلاقة، ولكنهما يقرران الزواج وتحدي الظروف، ليبدأ في رحلة جديدة مع أطفالهما.

مسلسل كامل العدد ++ من بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة وإسعاد يونس وحسين فهمي وإنجي المقدم ومريم الخشت وميمي جمال وبدرة، وهو من تأليف يسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي، ويتكون من 15 حلقة.