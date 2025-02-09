شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان محمد سليمان: أدوارى تستمد حقيقتها من الواقع وحياتى سلسلة متصلة الحلقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في لقاء خاص مع برنامج لمن يهمه الفن تقديم الإعلامية أميرة نور على نغم إف إم، كشف الفنان محمد سليمان عن أسرار رحلته الفنية ورؤيته لأعماله المقبلة.

وقال سليمان: “أي دور بعمله باخده من منطقة الواقع، وبحاول تكون انفعالاتي حقيقية من واقع حياتي الشخصية، لأن حياتي سلسلة متصلة الحلقات، كل حاجة بتسلم اللي بعدها”.

وأشار إلى أن التمثيل لم يكن ضمن أحلامه في البداية، لكنه أوضح: “عمرى ما فكرت إني هبقى ممثل، بس كان فيه إشارات بتقول إن فيا حاجة تخليني أنفع أبقى ممثل”.

وأضاف أن بدايته الفنية كانت في فيلم 7 ورقات كوتشينة مع المخرج شريف صبري.

وعلق سليمان على أهمية الدراسة للفنان، قائلاً: “كل موهبة محتاجة دراسة، لأن الموهبة لوحدها مش كفاية. لازم الفنان يبقى مثقف ويقرأ كتير، وأعرب عن فخره بالمشاركة في مسلسل الحشاشين”.

وأضاف: “اتشرفت بالعمل مع المخرج بيتر ميمي والنجم كريم عبد العزيز، والعمل ده يعتبر نجمة على صدر مصر”.

وكشف عن أمنيته بتقديم شخصيتي الفنان عبد السلام النابلسي والفنان منير مراد في عمل فني، وتحدث سليمان عن مسلسل وبينا معاد، مؤكداً أنه من الأعمال القريبة إلى قلبه، حيث قال: “مفاتيح دوري في المسلسل كانوا بناتي، والشخصية كانت ملفتة للنظر جدا”.

وأضاف: “أنا أب حنين بس شديد في نفس الوقت، لأن بخاف أوي على بناتي، ولما سلمت بناتي لعرسانهم عيطت جامد، واختتم سليمان حديثه بالإعلان عن تحضيره لمسلسل حسبة عمري المقرر عرضه في رمضان المقبل، متمنيًا أن ينال إعجاب الجمهور”.