سامى الشيخ: سافرت أمريكا للعمل أثناء الدراسة وبدأت التمثيل صدفة

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم المصرى العالمى سامى الشيخ في تصريحات خاصة لـ الخليج 365 عن كيفية دخوله عالم الفن قائلاً: "كنت طالبًا في هندسة، وكانت توجد موضة في وقتها وهى سفر طلاب الكلية لـ أمريكا في الأجازات للعمل، ولكننى علمت وأنا هناك أننى رسبت في الترم، ولهذا قررت أن أكمل دراستى هناك، وهذا كان بناء على اتفاق مع والدتى الراحلة، ومن ثم أخرت كلية Business، مع تخصص إضافى مسرح".

وتابع الشيخ : "التمثيل بدأ بالصدفة، في آخر سنة في الجامعة كان زميلى يعمل على مشروع التخرج الخاص به وهو فيلم قصير، وطلب منى لعب دور البطولة، ومن بعد الانتهاء على الفيلم عرض في أحد مهرجانات تورنتو، وشاهده وكيل أعمال ممثلين، الذى طلب منى الانتقال لـ لوس أنجلوس، لأنه أكد لى أننى سأعمل كثيرًا هناك".

يواصل سامي الشيخ تحقيق النجاحات، حيث برز خلال موسم رمضان 2024 من خلال دور برزك إميد في المسلسل التاريخي الحشاشين، الذي تدور أحداثه في القرن الحادي عشر بشمال بلاد فارس، حول تأسيس حسن الصباح لفرقة من أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية وسماها بفرقة الفدائيين. المسلسل من بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، أحمد عيد، سامي الشيخ، وأحمد عبد الوهاب، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.

سامي الشيخ هو ممثل مصري أمريكي بدأ رحلته بدراسة المسرح في نيويورك، وسرعان ما حصل على أول أدواره عام 2005 في الفيلم الكوميدي Looking for Comedy in the Muslim World، للمخرج والممثل ألبرت بروكس، حيث أدى دور مختار المجيب مدير قناة الجزيرة.

واصل الشيخ مسيرته بأدوار بارزة في السينما والتليفزيون، حيث شارك في مسلسلات عالمية مثل Homeland، 24، United States of Tara، إلى جانب أعمال ناجحة مثل Nikita، The Unit، NCIS، Lost و S.W.A.T. كما ظهر في أفلام هوليوودية منها Attack On Darfur، Transformers: Dark of the Moon، Charlie Wilson's War، وAmerican Sniper مع المخرج كلينت إيستوود.

إلى جانب مسيرته الفنية، تم تعيين سامي الشيخ في عام 2010 سفيرًا للنوايا الحسنة في الشرق الأوسط لصالح Y-Peer، وهي شبكة تعليمية شبابية أطلقتها صندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث سافر الشيخ لأكثر من دولة ممثلا للمنظمة مسهمًا في نشر الوعي والتثقيف بين الشباب حول قضايا مجتمعية وإنسانية هامة.