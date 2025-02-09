تحت عنوان الانوثة و الشياكة..إيمان الباني تضج اناقة في احدث إطلالتها

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة وملكة جمال المغرب لعام 2006 إيمان الباني، في أحدث إطلالة لها على متابعيها، من خلال مجموعة صور شاركتها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها بلوك شيك، فقد إرتدتفستان اسود متوسط الطول ذات اكمام طويلة بتصميم رائع، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.



و في وقت سباق، استمتع الثنائي الشهير، الممثل التركي مراد يلدريم وزوجته الممثلة وملكة جمال المغرب السابقة إيمان الباني، بليلة مغربية سعيدة.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو للثنائي خلال تواجدهما في المغرب، إذ ظهر مراد وهو يرقص مع إيمان، وشريكته في مسلسله الجديد القادم الذي يحمل عنوان "الحديقة السرية"، إيبرو شاهين.

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع مقطع الفيديو، وأعربوا محبتهم لمراد وزوجته إيمان، كما لفتوا إلى أن ثنائية مراد وإيبرو جميلة، والتناغم والتناسق بينهما ملفت.

