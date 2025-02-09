شكرا لقرائتكم خبر عن مروة ناجى تبدع بأغانى أم كلثوم فى حفل جماهيرى كامل العدد بـ لبنان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت الفنانة مروة ناجى حفلاً جماهيريًا كامل العدد فى مدينة بيروت بـ لبنان إحياءً للذكرى الخمسين على رحيل كوكب الشرق أم كلثوم.

وأبدعت مروة ناجى فى تقديم عدد من الأغاني الخاصة بـ أم كلثوم وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور اللبنانى الذي كان يملأ أرجاء المسرح بالكامل متفاعلين ومرددين معها كلمات الأغاني التى كان من بينها دارت الأيام والأطلال وسيرة الحب وألف ليلة وليلة.

ووسط حالة الإندماج الكبيرة التى عاشها الجمهور اللبنانى فى الحفل قررت مروة ناجى استكمال حالة الطرب بتقديم أغنية أنت عمرى ولسه فاكر وغدًا ألقاك.

يذكر أن مروة ناجى كانت قد طرحت مؤخرًا أغنية أنا مش قد غيابك وهى أولى أغاني ألبومها الغنائي الجديد والتى تعاونت فيها مع الشاعر خالد تاج الدين وألحان مدين وتوزيع خالد نبيل وإخراج أحمد أسامة.



الفنانة مروة ناجى



المطربة مروة ناجى



مروة ناجى



مروة ناجى تتالق باغاني ام كلثوم