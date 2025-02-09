شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفي كامل وحلمي عبد الباقى وهايدى موسي في عزاء والدة مصطفى حلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد كبير من نجوم الغناء والموسيقي حضور عزاء والدة المايسترو مصطفي حلمي بمسجد آل رشدان بمدينة نصر منهم، الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين والفنان حلمي عبد الباقي والفنان أحمد عفت والفنان ياسر سليمان والفنانة هايدى موسى والفنانة دينا عبد الله والفنانة منى إش إش والفنان أحمد جوهر.

وحرص على حضور العزاء منذ الدقائق الأولى كل من زوجها ابنها المطربة سوما، والدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة الأسبق.

وكان قد تم تشييع جنازة والدة المايسترو مصطفي حلمي وارملة الموسيقار الراحل حلمي امين نقيب الموسيقيين السابق وحماه الفنانة سوما من مسجد الرحمن الرحيم أمس، بعد صلاة الظهر وتم الدفن بمقابر العائلة بمدافن الغفير.

وكانت الراحلة قد توفت مساء أول أمس بعد صراع مع المرض وكشف الموسيقار د.عاطف أمام وكيل نقابة المهن الموسيقية عن وفاتها علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حيث كتب توفيت الي رحمه الله تعالي السيدة الفاضلة زوجة المرحوم الموسيقار حلمي أمين نقيب المهن الموسيقية الأسبق ووالدة المايسترو الدكتور مصطفي حلمي أمين والاستاذ محمد والسيدة مونا والسيدة هبة".



حلمي عبد الباقي في عزاء والدة المايسترو مصطفي حلمي