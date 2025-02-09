سيد رجب يكشف عن لقب قديم له ويعلّق: أنا لست نجماً

سيد رجب يكشف عن سبب لقب "سيد المقهور"

سيد رجب: أنا لست نجماً

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أعمال منتظرة لـ سيد رجب

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 فبراير 2025 08:50 مساءً - تحدّث الفنانعن العديد من أسراره الفنية والشخصية، وكشف عن لقب أُطلق عليه قديماً بسبب ملامحه، وحصره في أدوار معيّنة، كما انتقد وصفه بالنجم؛ مؤكداً أنه يفتخر ويعتز بوصفه على أنه ممثل فقط.حلّ سيد رجب ضيفاً على الإعلامي معتز الدمرداش في برنامجه "ضيفي مع" المذاع على قناة "الشرق"، وخلال الحلقة تحدّث رجب عن فكرة أن ملامح الوجه قد تفرض على الممثل تقديم أدوار محددة؛ مؤكداً أنه واجه هذه الفكرة في بداياته الفنية وأطلقوا عليه لقب "سيد المقهور"؛ حيث قال: "زمان في أوائل الثمانينيات كنت في فرقة مسرح، وكانوا بيسموني "سيد المقهور".وأكمل: "لأني، أيّ دور فلاح غلبان، شحات، أيّ دور حد هيتظلم، كانوا بيدوهولي، وده كان بيضايقني جداً؛ لأني كنت شايف نفسي ممثل قادر على تقديم أيّ دور".وتابع: "لغاية ما جات سنة 1983، والأستاذة منحة البطراوي كانت بتعمل مسرحية "أمنا الغولة"، وكانت عايزة ممثل راجل هو الذي يقدم الدور عشان يبرز مدى شرها وقوتها، وقتها كنت في التدريبات، وكنت مُصرّ على إني أعمل الدور، علشان أثبت إن التمثيل مش مجرد شكل أو نمط، وإني مش المقهور، وبعد مجهود كبير أخدت الدور، ونجح، والناس انبسطت، ومن ساعتها مبقتش "سيد المقهور"، وأصبحت قادراً على تقديم أيّ شخصية".وأضاف: "الممثل قادر على إخراج كافة المشاعر والأحاسيس؛ لأن كلّ إنسان يمتلكها؛ فكل إنسان يمتلك الخير والشر والطيبة والقوة والعظمة والضعف؛ فيمكن أن يُخرج كلّ هذه المشاعر؛ فالممثل يجب أن ينوّع في أدواره؛ لكيلا يتحوّل إلى نمط".يمكنكِ متابعة نجوم بشكل جديد في مسلسلات رمضان 2025: أبرزهم أحمد مكيوعبّرخلال الحلقة عن انزعاجه من لقب "نجم"؛ قائلاً: "الهدف هو المسرح والتمثيل، ونطلع مسرحية جيدة، فكرة النجومية لم تكن موجودة".وأكمل: "وأنا بصراحة لما بيقولوا النجم الكبير سيد رجب، لا أنا مش نجم ولا حاجة، أنا ممثل وأفتخر أني ممثل، وأنا تعلمت وتعبت شقيت وأصريت".ينتظر الفنانعدداً من الأعمال الفنية، سواء في السينما أو التلفزيون؛ فعلى مستوى السينما هناك فيلم "الست"، والمقرر عرضه خلال هذا العام، والذي يتناول أبرز محطات أم كلثوم، سواء من بداية رحلتها في عالم الغناء، وحتى رحلة الصعود؛ حيث يستعرض قصة معاناتها مع مرض مناعي نادر، وهو فرط نشاط في وظائف الغدة الدرقية، والذي أصيبت به بشكلٍ مفاجئ؛ ليُعكر صفوها ويُهدد مستقبلها الغنائي، لاسيّما وأنه بات يؤثر عليها آنذاك، من "جحوظ العينين"، بينما علاجه الوحيد وقتها، مُقتصر على الجراحة، الأمر الذي قد يؤثر على الأحبال الصوتية.يُشارك في بطولة الفيلم إلى جانب الفنانة منى زكي، كلٌّ من: محمد فراج، وعمرو سعد، وأحمد حلمي، وكريم عبد العزيز، وسيد رجب، وأحمد داود، وأحمد أمين، وتامر نبيل، وأحمد خالد صالح وآخرين. والعمل تأليف أحمد مراد. وإخراج مروان حامد.كما ينافس في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "الغاوي"، والذي ينتمي إلى الدراما الشعبية، ومكوّن من 15 حلقة فقط، ويُشارك في بطولته بجانب أحمد مكي، كلٌّ من: عائشة بن أحمد، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير، وأحمد كمال وآخرين. والعمل سيناريو وحوار طارق الكاشف، ومحمود زهران. وإخراج ماندو العدل.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».