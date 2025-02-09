ميغان ماركل تكشف لأول مرة عن الطعام الذي كانت تأكله باستمرار أثناء حملها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 فبراير 2025 08:50 مساءً - الأمير هاري وميغان ماركل يواصلان احتفالاتهما بـ دورة ألعاب إنفيكتوس Invictus Games 2025، التي تقام في فانكوفر، كندا، تحت رعاية الأمير هاري، بمشاركة أكثر من 500 رياضي من 25 دولة للتنافس في 11 رياضة تكيفية، ومن المقرر استمرارها حتى 16 فبراير الجاري. واستمراراً لهذه الاحتفالات، زار الثنائي مطعماً شهيراً، وهُناك كشفت دوقة ساسكس عن ذكريات حملها الأول والثاني.

ميغان ماركل وعشق الطعام الهندي

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استمتع الأمير هاري وميغان ماركل، أمسِ، بموعد عشاء بسيط مع الأصدقاء المقرّبين: مايكل بوبليه وزوجته لويزانا، إلى جانب ثلاثة أصدقاء آخرين، في مطعم هندي، يقع جنوب وسط مدينة فانكوفر، وهذه هي الزيارة الثانية لهما على التوالي لهذا المطعم.

وشارك الطاهي الرئيسي في المطعم، فيكرام فيج، للعديد من الصحف، الحديث الذي دار بينه وبين دوق ودوقة ساسكس، وقال إن ميغان أخبرته أنها تعشق الطعام الهندي، وأن لديها ولعاً به، كما كشفت أنها اتبعت نظاماً غذائياً غنياً بالنكهات الهندية في حملها بـ الأمير آرتشي والأميرة ليليبيت؛ معتقدة أنه الخيار الأمثل لتلك المرحلة من حياتها. وقال: "قالت ميغان إنها خلال فترة حملها، كانت تقريباً لا تتناول غير الطعام الهندي".

وقال إنه يتذكر زيارتهما السابقة للمطعم، ووقتها أيضاً أخبرته دوقة ساسكس بأنها تحب التوابل كثيراً؛ حتى أنها طلبت المزيد من الفلفل الحار لطعامها.

وتابع فيج في حديثه عن الثنائي: إنهما رائعان وجميلان للغاية، وودودان للغاية، لقد جاءا وتحدثا إلى موظفي المطبخ، وطلبا مني أن أختار وجبتهما على ذوقي الخاص.

وأنهى فيج حديثه قائلاً: "يمكنك أن ترى الإيجابية في علاقتهما، والحب، والمودة التي لديهما".

الأمير يواكيم والأميرة ماري في دورة ألعاب إنفيكتوس 2025

وفقاً لموقع People عن موقع العائلة المالكة الدانماركية، سيحضر الأمير يواكيم والأميرة ماري -اللذان يقيمان في واشنطن، الولايات المتحدة حالياً- دورة ألعاب إنفيكتوس فانكوفر ويسلر 2025 يوم الجمعة 14 فبراير والسبت 15 فبراير.

وقد التقى الأمير يواكيم والأمير هاري سابقاً في كوبنهاغن في أكتوبر 2017 أثناء زيارة للمشاركين الدانماركيين في ألعاب إنفيكتوس، خلال زيارة الأمير هاري الرسمية إلى الدانمارك.

كريس مارتن ينضم لحفل افتتاح ألعاب إنفيكتوس

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أعلنت ألعاب إنفيكتوس انضمام كريس مارتن إلى تشكيلة حفل افتتاح ألعاب إنفيكتوس فانكوفر ويسلر 2025، يوم السبت 8 فبراير. وبذلك يكون مارتن قد انضم لمجموعة من المغنين الرئيسيين في حفل الافتتاح، وهم: كاتي بيري، نيللي فورتادو، نوح كاهان، وروكسان برونو. وذكر بيان أن أداء مارتن سيكون "تحية قوية للأمل والمرونة وروح إنفيكتوس في قلب هذه الألعاب".

وقد قام مارتن بتأليف نشيد إنفيكتوس في عام 2014، مستوحى من قصيدة ويليام إيرنست هينلي "Invictus".

ألعاب إنفيكتوس

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أنشأ الأمير هاري -وهو قائد سابق في الجيش البريطاني- ألعاب إنفيكتوس، وهي بطولة رياضية دولية تكيفية للجرحى والمصابين والمرضى من أفراد الخدمة والمحاربين القدامى كوسيلة للشفاء للمحاربين القدامى، في عام 2014، وقد انضمت الدانمارك إلى ألعاب إنفيكتوس في عام 2014، مع التركيز على شفاء الصحة العقلية لأفراد الخدمة.

وكلمة "إنفيكتوس" هي كلمة لاتينية تعني "غير مهزوم"، وقد تم اختيارها كتجسيد للروح القتالية لأفراد الخدمة الجرحى والمصابين والمرضى، وما يمكنهم تحقيقه بعد الإصابة.



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