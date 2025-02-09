شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عزاء والدة المايسترو مصطفى حلمي بحضور رئيس الأوبرا وسوما وإيناس عبد الدايم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل عزاء والدة المايسترو مصطفي حلمي بمسجد آل رشدان بمدينة نصر، بحضور كوكبة من موسيقي دار الأوبرا وحضور إيناس عبد الدايم وزير الثقافة الأسبق، ولمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية والفنانة سوما زوجة مصطفى حلمي.

وكان قد تم تشييع جنازة والدة المايسترو مصطفي حلمي وارملة الموسيقار الراحل حلمي امين نقيب الموسيقيين السابق وحماه الفنانة سوما من مسجد الرحمن الرحيم أمس، بعد صلاة الظهر وتم الدفن بمقابر العائلة بمدافن الغفير.

وكانت الراحلة قد توفت مساء أول أمس بعد صراع مع المرض وكشف الموسيقار د عاطف أمام وكيل نقابة المهن الموسيقية عن وفاتها علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حيث كتب توفيت الي رحمه الله تعالي السيدة الفاضلة زوجة المرحوم الموسيقار حلمي أمين نقيب المهن الموسيقية الأسبق ووالدة المايسترو الدكتور مصطفي حلمي أمين والاستاذ محمد والسيدة مونا والسيدة هبة".



بدء عزاء والدة المايسترو مصطفي حلمي