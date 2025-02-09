شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أعمال جمعت حنان مطاوع و نور محمود.. آخرها مسلسل صفحة بيضا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل صفحة بيضا، حاليًا على قناة on للنجمة حنان مطاوع، ويحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا مع عرضه ويتحدث عنه رواد السوشيال ميديا يوميا و يتغزلون في النجمة حنان مطاوع وطريقة تمثيلها وتمكنها من الشخصية وتعبيراتها التي يتأثرن بها.

وقبل مسلسل صفحة بيضا، اجتمع الثنائى حنان مطاوع ونور محمود، البداية كانت في 2020 فى حكاية "أمل حياتى" ضمن مسلسل "إلا أنا"، تعاونا معا في مسلسل "القاهرة كابول" وقدما قصة حب خلال أحداث العمل عام 2021 ثم وعود سخية 2023.

وتمر السنوات ويجتمعا معا فى 2025 بمسلسل صفحة بيضا، لكن لم تجمعهما قصة حب، حيث قدم شخصية زوجها الخائن خلال الأحداث ويتفق مع المافيا لاغتيالها بسبب الأبحاث التي كانت تعمل عليها.

صفحة بيضا من تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وبطولة حنان مطاوع، سامى الشيخ، مها نصار، أحمد الرافعي، نور محمود، عمر الشناوى، أحمد الشامي، ميمى جمال، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، كريم عبد الخالق، أحمد والى، وحسن العدل وعدد آخر من الفنانين.

وتسجل حنان مطاوع تواجدها في منافسات موسم الأوف سيزون بمسلسل صفحة بيضا للعام الثانى على التوالى، بعدما قدمت العام الماضى مسلسل صوت وصورة الذى تم عرضه فى شهر أكتوبر 2023، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً وكان من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب وإنتاج شركة أروما.