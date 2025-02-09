شكرا لقرائتكم خبر عن تامر فرج يظهر ببالطو الطبيب فى بوستر مسلسل شهادة معاملة أطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت منصة Watch it الرقمية، لـ مسلسل شهادة معاملة أطفال بطرح بوستر للفنان تامر فرج ظهر خلاله ببالطو الأطباء، والمقرر عرضه على شاشات المتحدة في رمضان 2025، وكتبت المنصة على صفحتها على "فيس بوك": "هنستمتع بمواقف كوميدية وقصة فريدة من نوعها مع تامر فرج في مسلسل شهادة معاملة أطفال".

مسلسل شهادة معاملة أطفال، من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة united studios، وبطولة محمد هنيدى ومحمود حافظ، نهى عابدين، جيهان خليل، صبرى فواز، سما إبراهيم، تامر فرج وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث فى إطار كوميدي، حيث يجسد هنيدى شخصية محامى يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.

ويعود محمد هنيدي إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب 6 سنوات وتحديدًا منذ تقديمه مسلسل "أرض النفاق" المأخوذ عن رواية الكاتب يوسف السباعي، والتى تم تقديمها في فيلم يحمل نفس الاسم وقام ببطولته فؤاد المهندس وشويكار وسميحة أيوب وحسن مصطفى وعبد الرحيم الزرقاني وإخراج فطين عبد الوهاب.

يذكر أن تامر فرج شارك فى دراما رمضان الماضى خلال مسلسل "بقينا اتنين" بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، ميمى جمال، يوسف عثمان، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، من بينهم الفنان الراحل طارق عبد العزيز، والعمل من تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، إنتاج K media.