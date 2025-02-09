شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة كوكب الشرق النسائية تحيى حفلاً فى متحف أم كلثوم.. 19 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فرقة كوكب الشرق النسائية بقيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار ومشاركة الدكتورة مها العربى بالعزف على آلة القانون وإشراف فنى الدكتور عاطف إمام، حفلاً يوم 19 من شهر فبراير الجارى، في حديقة متحف أم كلثوم في المنيل ويقدم نجوم الفرقة باقة متنوعة من أغانى الزمن الجميل، أداء كل من رينادة رضا ونهى المصرى ومنيرة سمير ومريم هانى وفاطمة مثنى ولميس أمين وإيناس منصور وأسماء الدسوقى، ويقام الحفل تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية.

ومؤخرًا تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية، قدمت أكاديمية الفنون فرقة كوكب الشرق النسائية بقيادة الدكتور محمد عبد الستار وتحت إشراف الدكتورة غادة جبارة رئيس الأكاديمية والدكتور أحمد يوسف عميد المعهد العالي للموسيقي العربية، وذلك فى حفل أقيم على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، بمشاركة الدكتورة مها العربي بالعزف على آلة القانون.

وتضمن برنامج الحفل مجموعة من أغانى الزمن الجميل ومنها فى يوم وليلة أداء مريم هانى، سألونى الناس أداء فاطمة مثنى، من حبى فيك ياجارى أداء لميس أمين، للصبر حدود أداء أسماء الجمل، والموسيقى أداء زينب عبد الله على الأورج.

