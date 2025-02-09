شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة السابعة من "ساعته وتاريخه 2" تناقش التحرش بالأطفال بتوقيع أروى جودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الحلقة السابعة من الموسم الثاني لمسلسل ساعته وتاريخه، اليوم في تمام الثامنة والنصف مساءً عبر فضائية DMC، بعنوان "ملناش دعوة بحد"، بمشاركة النجمة أروي جودة، والتي تناقش قضية التحرش بالأطفال، حيث تسلط الحلقة الضوء على ضرورة مكافحة ظاهرة التحرش وبالتحديد بالأطفال ومناقشة تناول بعض الناس للمتحرشين وضرورة مكافحة المدافعين عن المتحرشين، بجانب الإشارة إلى الأثر النفسي لضحايا التحرش.

الحلقة السابعة التي ستعرض اليوم بعنوان "ملناش دعوة بحد"، شارك في بطولتها النجمة أروى جودة، والطفلتين خديجة أحمد وفريدة فاروق، وبمشاركة نجوم تجربة كاستنج سامح حجاج وأمنية باهي وكريستين مجدي، والحلقة من تأليف دينا ماهر وإخراج أميرة دياب.

ويُقدم الموسم الثاني من مسلسل "ساعته وتاريخه" العديد من القصص الجديدة المستوحاة من أهم القضايا الجدلية من داخل المحاكم المصرية مع أهم نجوم الفن، حيث يتألق لأول مرة أهم النجوم مع مواهب برنامج "كاستنج" في أقوى إنتاجات 2025.

النجوم المشاركون مع مواهب كاستنج، هم محمد دياب وصبري فواز ومحمد الشرنوبي وأروى جودة ونسرين أمين وعلي صبحي وفرح يوسف ومحمود الليثي وحسن مالك وكذلك مريم الجندي وخالد أنور وملك أحمد زاهر ونورين أبو سعدة والمسلسل من إنتاج يونايتد ستديوز ويشارك في إخراجه أحمد عادل وعمرو موسى وأميرة دياب وعادل يحيى وأحمد صبحي.

ويناقش المسلسل الذي يستمر لمدة 20 حلقة، أقوى وأهم القضايا والملفات التي هزت الرأي العام في الآونة الأخيرة وهي قصص حقيقية مأخوذة من ملفات المحاكم المصرية" فيما يشهد المسلسل من خلال حلقاته جرائم جديدة في حلقات منفصلة وفي كل قضية يتعرف المشاهد على الدوافع وخلفيات الحدث والظروف النفسية التي حدثت بها الجريمة وتنتهي بالحكم الصادر ضد الجاني في كل قضية.

مسلسل ساعته وتاريخه، كتب المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار محمود عزت ويضم فريق كتابة العمل: دينا ماهر، سيف قنصوة، ريم نهاد أمين، انجى شكرى، آسر أحمد، أحمد سمير، هدى الغراب وإعداد الملف البحثى أحمد سمير وآسر أحمد.