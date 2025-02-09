شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” يكرم الشاعر الغنائي نادر عبد الله.. مبدع شهر يناير والان مع تفاصيل الخبر

كرم الخليج 365 الشاعر الغنائى الكبير نادر عبد الله والذى اختاره قسم الفن باليوم السابع مبدع شهر يناير، عن أغنيته الأخيرة "بسيط" التى كتبها للنجم أحمد سعد ولحنها ووزعها أحمد إبراهيم، وحققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وتصدرت التريند في جميع المنصات.



تكريم الشاعر نادر عبد الله



سارة صلاح والشاعر نادر عبد الله



علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365 ونادر عبد الله



علا الشافعى ونادر عبد الله



على الكشوطى ونادر عبد الله



لميس محمد ونادر عبد الله



مصطفى القصبي والشاعر نادر عبد الله



أحمد أبو اليزيد ونادر عبد الله



الشاعر الغنائى نادر عبد الله



الخليج 365 يحتفل بتكريم الشاعر نادر عبد الله



تكريم الشاعر الغنائى نادر عبد الله

وأهدته الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365 درع التكريم، وذلك بحضور الزملاء على الكشوطى رئيس قسم الفن والزملاء أحمد أبو اليزيد ومصطفى القصبي وسارة صلاح ولميس محمد وعماد صفوت وزكى مكاوى وآسر أحمد ومحمود جلال.

وقد أحدثت أغنية "بسيط" حالة من الجدل الإيجابي كثيرًا والسلبي نادرًا، وتجاوزت الأغنية حدود النجاح التقليدي الذي عهدناه الفترات الأخيرة، بل وربما "بسببها" قد تتغير وجهة نظر كثير من صُناع الموسيقى الفترات القادمة طمعًا في ذلك النوع من النجاح المُشرف، وأملاً في تقديم ما قد يسهم فى إنهاء حالة العبث الفني الذي تشهده الأغنية في السنوات الأخيرة الفائتة.

هذا بالاضافة إلى الحرفة اللفظية والقوافي المستحدثة لأول مرة في الأغنية، والتراكيب التى اعتمد عليها الشاعر في إعادة صياغة موضوع متداول قبل ذلك هو الجديد والتجديد بعينه، كما أن لغة الأغنية تخاطب المثقف والبسيط، وتعجب جمهور الراب، وجمهور الأندر جراوند، ويحبها من يحب الغناء الشعبي أيضًا.

الشاعر نادر عبد الله تعاون في مشواره الغنائى مع عدد كبير من نجوم الغناء في مصر والوطن العربى، حيث بلغ عدد تعاوناته مع أكثر من 160 فنانًا مصريًا وعربيًا، وشارك فى أكثر من 350 ألبوماً غنائياً، وبلغ عدد مشاركاته من بدايته سنة 2001 إلى الآن ما يقرب من 500 أغنية، ومن المطربين الذين تعاون معهم فى مشواره الغنائى النجوم إليسا، وعمرو دياب، وشيرين عبد الوهاب، وآمال ماهر، وأنغام، وسميرة سعيد، وتامر حسنى، ومحمد حماقى، ومحمد فؤاد، وتامر عاشور، وجنات ولطيفة، وحسين الجسمى، وماجد المهندس، ونانسي عجرم، وغيرهم.