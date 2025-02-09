شكرا لقرائتكم خبر عن لو كنت ناسي افتكر.. جودر يغضب من زوجته شروق في الحلقة 11 من الجزء الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع بداية عرض مسلسل جودر في النصف الثاني من رمضان 2024، اجتمع حوله المشاهدون وارتبط الجمهور بالمسلسل، وفى انتظار عرض الجزء الثانى في دراما رمضان 2025.

وقبل عرض الجزء الثانى من جودر، وخلال أحداث الحلقة الحادية عشرة، خسر جودر الدكان بعد أن قام شقيقه سالم بحرقه وبدأ جودر من أول وجديد وحرص على الاصطياد ولكن كل يوم لا يوجد سمك، حتى طلب منه أحد أن يذهب إلى بحيرة قارون للاصطياد.

وغضب جودر من زوجته شروق بعد أن طلبت منه أن تأخذ أموال من والدها لمساعدته فى المنزل ولكنه رفض وامتنع عن الأكل ولكن والدته فاطمة تدخلت وأقنعته بالأكل وعدم الزعل من زوجته شروق.

وكتب جودر كتابة على حبيبته شروق، وفى حفل الزفاف و الكل سعيد دخل المعلم شومان العنتيل، حفل زفاف جودر وقال له" هديتك المعلم اللى ضربنى بالقلم بسببك زمان هديتك انهاردة" وذبحه أمام الجميع و الكل دخل فى اشتباك، ثم أحرق سالم دكان شقيقه جودر.

وأبطال مسلسل جودر، ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، هدى مجد وآخرين، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى، وعرض الجزء الأول في رمضان 2024.