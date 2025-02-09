شكرا لقرائتكم خبر عن معتز التوني ينتهى من تصوير برنامج "فضفضت أوى" وعرضه في رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض المخرج معتز التوني تجربة تقديم البرامج التليفزيونية، حيث انتهى من تصوير برنامجه الجديد بعنوان "فضفضت أوى" والذى سيعرض فى شهر رمضان المقبل 2025.

برنامج "فضفضت أوى" يحمل الكثير من المفاجآت للجمهور، حيث يستضيف المخرج معتز التوني خلاله الكثير من النجوم الذين يتحدثون عن مشوارهم الفني وبعض الجوانب فى حياتهم الخاصة ويكشفون أسرارًا جديدة.

يشهد برنامج "فضفضت أوى" استضافة نجوم لامعة فى الوسط الفني منهم، منة شلبي، ماجد الكدوانى، كريم محمود عبد العزيز، هشام ماجد، ميمى جمال، طه دسوقي، مصطفى أبو سريع، احمد فتحى وآخرون، ويعرض قريبًا على إحدي القنوات التى سيتم الكشف عنها خلال الأيام المقبلة، ويعمل عمرو حجاج ضمن فريق الإعداد.