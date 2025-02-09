شكرا لقرائتكم خبر عن دينزل واشنطن عن استبعاده من الأوسكار: مستاء وسعيد للغاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفاجأ البعض من استبعاد النجم العالمي دينزل واشنطن من سباق الأوسكار 2025، بعد أن أثنى الكثيرون على أدائه الكبير كممثل مساعد في فيلم Gladiator 2، الذي عرض في السينمات منذ أشهر قليلة وحقق أرقاما ضخمة في الإيرادات، وهو ما لم يكن مفاجئة لصناع السينما الذين وصفوا الموسم الأوسكار لهذا العام بالفوضوي.

وتحدث واشنطن لصحيفة نيويورك تايمز عن رد فعله على استبعاده من قبل الأكاديمية لأدائه في فيلم "Gladiator II" لريدلي سكوت، قائلاً: "أوه أوه، أنا مستاء للغاية"، وأضاف واشنطن ممازحًا: "أنا سعيد بكل ما فعلته، وأنا سعيد بما أفعله، لقد كنت موجودًا لفترة طويلة جدًا في السباق، هناك حقيقة في هذا العمر، بداية الحكمة هي الفهم، وأصبحت أكثر حكمة، وأعمل على التحدث أقل وتعلم المزيد من الفهم وهذا مثير"، وأضاف النجم الحائز على الأوسكار مرتين: "في اليوم الذي لم أحصل فيه على ترشيح لجائزة الأوسكار، فأنا أعمل على فيلم برودواي".

وعلى الرغم من أن الأكاديمية لم تكرم واشنطن على أدائه، إلا أن دوره في دور الوسيط القوي ماكرينوس في "Gladiator 2" أكسبه ترشيحات لأفضل ممثل مساعد في جوائز جولدن جلوب وجوائز اختيار النقاد وجوائز NAACP Image وSatellite، وهو ليس غريبًا على الفوز بجوائز الأوسكار أيضًا، فسبق وفاز واشنطن بجائزة أفضل ممثل مساعد عن فيلم "Glory" لعام 1990 وأفضل ممثل رئيسي عن فيلم "Training Day" في عام 2002.

لم يكن واشنطن العضو الوحيد في فريق عمل فيلم "Gladiator II" الغائب عن ترشيحات الأوسكار لعام 2025، فقد حصل الفيلم على ترشيح واحد فقط، لتصميم الأزياء لجانتي ييتس وديفيد كروسمان.

