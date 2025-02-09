شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شعبان وفتوح أحمد وأحمد صيام.. الجلباب الصعيدى يزين شخصيات رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما أن ظهر مصطفى شعبان بالجلباب الصعيدي خلال برومو مسلسل حكيم باشا بالإضافة إلى البوستر حتى خطف اهتمام جمهوره وبشكل خاص محبي الدراما الصعيدية ممن وجدوا خلال دراما رمضان 2025 فرصة لمتابعة أعمال صعيدية ودراما حافلة بالإثارة دومًا ما كانت ضمن الأبرز خلال الدراما المصرية والعربية وتحظي بمتابعة كبيرة.



مصطفى شعبان

مصطفى شعبان ليس وحده الذى ظهر بالجلباب الصعيدي وإنما أيضاً تميز فتوح أحمد حينما روجت منصة Watch it الرقمية، لـ مسلسل حكيم باشا بطرح بوستر له تميز فيه هو الآخر بالجلباب الصعيدي، خلال العمل المقرر عرضه على شاشات المتحدة في رمضان 2025، وكتبت المنصة عبر صفحتها على "فيس بوك": "دراما الصعيد هنشوفها بشكل مختلف مع فتوح أحمد في مسلسل حكيم باشا في رمضان".

بجانب مصطفى شعبان وفتوح أحمد طرحت منصة واتش ات watch it الرقمية، بوستر الفنان أحمد صيام، من نفس المسلسل الذي ظهر من خلاله بالجلباب الصعيدي هو الآخر وكتبت الصفحة الرسمية للمنصة على البوستر بموقع فيس بوك: "رحلة كلها إثارة وتشويق هتبدأ قريب مع أحمد صيام في مسلسل حكيم باشا في رمضان".



فتوح أحمد

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.

ويتعاون مصطفى شعبان مع المؤلف محمد الشواف للعام الثالث على التوالى في "حكيم باشا" بعدما قدما سوياً مسلسلي "المعلم" بمشاركة سهر الصايغ في شهر رمضان الماضي، وسبق أن تعاونا للمرة الأولى في مسلسل "بابا المجال" بمشاركة: سهر الصايغ ونسرين أمين ورياض الخولي وسوسن بدر في رمضان 2023، في حين يعمل مصطفى شعبان مع المخرج أحمد خالد أمين للمرة الأولى.



أحمد صيام

قدم مصطفى شعبان في رمضان الماضى مسلسل "المعلم"، وشارك في بطولته: سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسي، أحمد عبد الله محمود، أسامة الهادي، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، والطفل جان رامز، والعمل من تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل.