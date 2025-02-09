معتز التوني يُقدم برنامجًا في رمضان 2025.. ومنة شلبي وماجد الكدواني أبرز ضيوفه

أبرز ضيوف معتز التوني

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أكرم حسني ومعتز التوني في "الكابتن"

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 فبراير 2025 04:19 مساءً - يخوض المخرجتجربة تقديم البرامج التلفزيونية لأول مرة في مسيرته الفنية والإخراجية، حيث يجلس على مقعد المذيع في موسم، من خلال برنامج حواري لايت يحمل اسم "فضفضت أوي"، والذي انتهى من تسجيل حلقاته مؤخرًا.برنامج "فضفضت أوى" يحمل الكثير من المفاجآت للجمهور، حيث يستضيف المخرج معتز التوني خلاله الكثير من النجوم الذين يتحدثون عن مشوارهم الفني وبعض الجوانب فى حياتهم الخاصة ويكشفون أسراراً جديدة، ومن أبرز ضيوفه منة شلبي، ماجد الكدوانى، كريم محمود عبد العزيز، هشام ماجد، ميمى جمال، طه دسوقي، مصطفى ابو سريع، احمد فتحى وآخرون، والبرنامج من إنتاج "ماجيك بينز" للمنتج احمد الجنانيني و"روزناما" للمنتج هشام جمال، ويعرض قريباً على إحدي القنوات التى سيتم الكشف عنها خلال الأيام المقبلة.وفي سياق آخر، يتعاون المخرج معتز التوني مع الفنان أكرم حسني، في موسم دراما رمضان 2025، من خلال مسلسل "الكابتن" المكوّن من 15 حلقة، وهو تأليف عمرو الدالي، وقصة أيمن الشايب، بطولة: آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبد الوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، وعدد آخر من الفنانين. وتدور الأحداث في دراما اجتماعية تحمل طابعاً كوميدياً في إطار فانتازي.تدور أحداث مسلسل "" حول الطيار حسام والي (أكرم حسني) الذي يرتكب خطأ غير مقصود أثناء إحدى رحلاته الجوية وتسقط الطائرة؛ ليفاجأ بعد ذلك بأن أرواح بعض الركاب الذين لقُوا مصرعهم في حادث الطائرة، بدأت تظهر له. ومن هناك تبدأ حكايته مع الأرواح، المليئة بالمواقف والمفارقات الكوميدية.كما بدأ معتز التوني، تصوير المشاهد الأولى من فيلم جديد بعنوان: "" بطولة الفنانة. والفيلم من تأليف شريف الليثي، حيث احتفل الثنائي ببدء تصوير أول مشاهد العمل في ديسمبر الماضي، ومقرر استكماله بعد الانتهاء من تصوير أكرم حسني وياسمين عبدالعزيز مسلسلاتهما فيلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».