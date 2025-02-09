ميرنا وليد - بيروت - قدمت الهيئة العامة للترفيه (GEA) في المملكة العربية السعودية، حدثاً فنياً ترفيهياً تحت مظلة "موسم الرياض"، وهو مهرجان "جوائز صناع الترفيه"(Joy Awards) في نسخته الخامسة من قلب العاصمة السعودية الرياض.

الليلة الإستثنائية شهدت حضور معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية والعديد من النجوم والنجمات من لبنان والعالم أجمع، والبداية كانت مع مرورهم على السجادة الخزامية، وقد غطت فعاليات الحفل سفيرة الإعلام الهادف الإعلامية هلا المر التي كان لها مجموعة كبيرة من اللقاءات مع المشاهير ونورد لكم في التقرير المرفق لقاءات مع الممثل المصري آسر ياسين والممثل اللبناني عبدو شاهين والفنانة التونسية أميمة طالب.

كانت هذه تفاصيل خبر خاص وبالفيديو - آسر ياسين : عملت مع كل العظماء تقريباً .. عبدو شاهين : هذا رأيي بنهاية العميل .. أميمة طالب : سأختفي لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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