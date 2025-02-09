شكرا لقرائتكم خبر عن صورة جديدة من كواليس مسلسل إخواتي تجمع نيللى كريم وروبى وكندة وجيهان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة نيللى كريم فى صورة جديدة من كواليس مسلسل إخواتى تجمعها مع كل من روبى وكندة علوش وجيهان الشماشرجى، حيث من المقرر أن يعرض المسلسل في رمضان 2025، من تأليف مهاب طارق، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج ميديا هب، حيث اوشك مخرج العمل على الانتهاء من تصوير المسلسل الذى يتكون من 15 حلقة.

وتظهر نيللى كريم فى دور امرأة تتعرض لظروف معينة وتقع تحت الضغوط لتضطرها الظروف أن تعمل على سيارة نقل ذكى وتتدخل في صدمات كبيرة مع أشقائها.

ويقوم ببطولة مسلسل إخواتي كل من: نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

وكانت آخر أعمال النجمة نيللي كريم في الدراما مسلسل "فراولة"، الذي عرض العام الماضي فى موسم رمضان، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى وشاركها بطولته: شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى.