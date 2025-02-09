شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يطالب قناة CBS بـ20 مليار دولار بسبب مقابلة كامالا هاريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قناة CBS الأمريكية بتعويض 20 مليار دولار، بسبب مقابلة المرشحة الأمريكية السابقة كامالا هاريس، في برنامج 60 دقيقة الذي يذاع عبر القناة.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن الرئيس الأمريكية ضاعف التعويض الذي يطالب به ضد القناة بشأن برنامج "60 دقيقة"، ويطالب بـ20 مليار دولار، وفقًا للدعوي القضائية الجديدة التي رفعها.

وعدل ترامب دعواه القضائية ضد قناة سي بي إس أمس الجمعة، حيث ضاعف المبلغ الذي يدعي أنه مستحق له بسبب التحرير المخادع لمقابلة كامالا هاريس إلى 20 مليار دولار.

وكان قد رفع ترامب دعوى قضائية ضد الشبكة في أكتوبر، مدعيًا أن برنامج "60 دقيقة" انتهك قانون الاحتيال الاستهلاكي في تكساس عندما قام بتحرير إجابة هاريس حول الحرب في غزة، وسعت قناة CBS إلى رفض الدعوى، بحجة أن قراراتها التحريرية محمية بموجب التعديل الأول.

وتنص الشكوى على أن "الرئيس ترامب تضرر كمنافس في صناعة وسائل الإعلام وعانى من أضرار فعلية بمبلغ سيتم تحديده عند محاكمة هذا الإجراء"، ونتيجة لتحرير قناة CBS، تزعم الدعوى أن "المشاهدين تم تحويلهم بشكل غير لائق إلى منصات إعلامية تابعة للمدعى عليهم، مما أدى إلى انخفاض مشاركة المستهلكين وإيرادات الإعلانات والأرباح لشركة تروث سوشيال ومشاريع ترامب الإعلامية الأخرى.

أصدرت سي بي إس نصوصًا كاملة وفيديو لمقابلتها مع هاريس في وقت سابق من هذا الأسبوع استجابةً لمطالبة من لجنة الاتصالات الفيدرالية، ويُظهر النص أن CBS استخدمت جزءًا واحدًا من رد هاريس.