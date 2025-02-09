وصول عمر خيرت لتكريمه في أمسية مـوسيـقيّة استثنائية بموسم الرياض في هذا الموعد

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 فبراير 2025 02:58 مساءً - وصل الموسيقار عمر خيرت إلى الرياض، وذلك في ليلة استثنائية لتكريمه بموسم الرياض بنسخته الخامسة، يوم الخميس 13 فبراير 2025 على مسرح بكر الشدي في البوليفارد ستي، واستقبلته الشركة المنظمة للحفل بنش مارك بالمطار عند وصوله بباقة من الزهور .
ونشر حساب بنش مارك على الإنستغرام فيديو لوصوله وعلق وكتب: "وصول الموسيقار الكبير عمر خيرت للرياض".
كما نشر الحساب بوستر الليلة التكريمية وكتب: "الليلة التكريمية المنتظرة، للموسيقار الكبير عمر خيرت في الرياض، يــقود الأوركسترا المايسترو وليد فايد والمايسترو Matthew Freeman ،على مسرح بكر الشدي".
وكان الحساب قد نشر مؤخرًا بوستر أيضًا لحفل تكريمه وكتب: "أمسية مـوسيـقيّة استثنائية، في ليلة تكريم ضخمة لمسيرة الموسيقارالكبير عمر خيرت يوم 13 فبراير، على مسرح بكر الشدي في الرياض، سينقل الحفل مباشرة عبر القنوات التلفزيونية والمنصات الرقمية".
كما أحيا خيرت حفل ليالي السعديات في الإمارات العربية المتحدة وتحديدًا في أبو ظبي .
كما تواجد في جائزة صناع الترفيه في JOYAWARDS وقدم جائزة الإنجاز مدى الحياة لـ هانز زيمر.
وشارك مؤخرًا في حفل مكتبة الإسكندرية .
وكان آخر حفل له بالمملكة العربية السعودية في موسم جدة 2024 بليلة أقيمت تحت عنوان "ليلة الأحلام"، على خشبة مسرح "عبادي الجوهر أرينا"، بمصاحبة أوركسترا ضخم يقوده المايسترو وليد فايد، وشاركته بالحفل الفنانه آمال ماهر .
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ونشر حساب بنش مارك على الإنستغرام فيديو لوصوله وعلق وكتب: "وصول الموسيقار الكبير عمر خيرت للرياض".
كما نشر الحساب بوستر الليلة التكريمية وكتب: "الليلة التكريمية المنتظرة، للموسيقار الكبير عمر خيرت في الرياض، يــقود الأوركسترا المايسترو وليد فايد والمايسترو Matthew Freeman ،على مسرح بكر الشدي".
وكان الحساب قد نشر مؤخرًا بوستر أيضًا لحفل تكريمه وكتب: "أمسية مـوسيـقيّة استثنائية، في ليلة تكريم ضخمة لمسيرة الموسيقارالكبير عمر خيرت يوم 13 فبراير، على مسرح بكر الشدي في الرياض، سينقل الحفل مباشرة عبر القنوات التلفزيونية والمنصات الرقمية".
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آخر نشاطات عمر خيرتوكان آخر نشاطات الموسيقار عمر خيرت بمملكة البحرين قبل أيام في أمسية مع أوركسترا البحرين الفيلهارمونية بقيادة المايسترو مبارك في مسرح البحرين الوطني ضمن مهرجان ربيع الثقافة .
كما أحيا خيرت حفل ليالي السعديات في الإمارات العربية المتحدة وتحديدًا في أبو ظبي .
كما تواجد في جائزة صناع الترفيه في JOYAWARDS وقدم جائزة الإنجاز مدى الحياة لـ هانز زيمر.
وشارك مؤخرًا في حفل مكتبة الإسكندرية .
وكان آخر حفل له بالمملكة العربية السعودية في موسم جدة 2024 بليلة أقيمت تحت عنوان "ليلة الأحلام"، على خشبة مسرح "عبادي الجوهر أرينا"، بمصاحبة أوركسترا ضخم يقوده المايسترو وليد فايد، وشاركته بالحفل الفنانه آمال ماهر .
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